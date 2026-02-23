La Laguna blinda guaguas y tranvías: el operativo especial para frenar agresiones y drogas acaba con 35 actas

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, ha dado un paso al frente para garantizar la tranquilidad en el transporte público. Durante el último fin de semana, coincidiendo con el cierre de la Piñata del Carnaval, la Policía Local de La Laguna desplegó un intenso dispositivo preventivo que se ha saldado con 35 actas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes.
Este refuerzo policial no ha sido casual. Los agentes centraron su presencia en las paradas de guaguas y del Tranvía de Tenerife, llegando incluso a realizar inspecciones en el interior de los propios vehículos.
El objetivo era claro: garantizar el orden público en puntos calientes y horarios críticos donde se preveía una afluencia masiva de personas.
Protección frente a agresiones a conductores
El concejal de Seguridad, Badel Albelo, ha sido tajante sobre el motivo de este despliegue. Además de velar por los pasajeros, el operativo buscaba proteger a los conductores y conductoras. “Lamentablemente han sido noticia por algunas agresiones sufridas en otros puntos de la Isla”, recordó Albelo, justificando la necesidad de esta vigilancia especial.
El despliegue se focalizó especialmente en:
- Entorno de Taco: Uno de los puntos neurálgicos de conexión.
- Paradas del centro de la ciudad: Lugares de mayor concentración de usuarios del Carnaval.
- Franja nocturna: Intervenciones entre las 23:00 horas y la madrugada.
Todas las sanciones del fin de semana
Las 35 actas levantadas por tenencia de droga se aplicaron bajo la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. A pesar de estas sanciones, desde el Consistorio subrayan que el comportamiento general fue “bastante civilizado”, no registrándose incidentes de gravedad en el territorio municipal.
Este dispositivo en el transporte público se complementó con controles de tráfico en las principales vías de entrada a la ciudad, blindando el municipio ante cualquier posible altercado durante el fin de semana de mayor movimiento del año.