El regalo que La Orotava te hace por San Valentín: así puedes conseguir una botella de vino gratis

Ir de compras por La Orotava esta semana tiene premio directo. El Ayuntamiento villero, a través del área de Comercio, ha reactivado una de sus campañas más exitosas para celebrar el Día de los Enamorados. Bajo el sello gastronómico “Saborea La Orotava”, el municipio no solo busca incentivar las ventas en sus calles, sino también premiar a los clientes con un tesoro local: una botella de vino de la D.O. Valle de La Orotava.
La mecánica es sencilla pero efectiva. Del 9 al 14 de febrero, cualquier persona que realice una compra igual o superior a 30 euros en los establecimientos de la Zona Comercial Abierta (ZCA) podrá llevarse a casa una joya de las bodegas locales. El alcalde, Francisco Linares, destaca que esta acción es un “reconocimiento doble” que pone en valor tanto al comercio cercano como al sector vitivinícola, pilar fundamental de la economía de la Villa.
Cómo canjear tu ticket por vino gratis en La Orotava
Para aquellos que quieran aprovechar esta promoción, el punto clave será el Puente de la Carrera (calle Escultor Estévez). Allí se ubicará la emblemática caseta de madera donde los clientes podrán presentar su ticket de compra original. El horario de atención será de mañana (10:00 a 13:00) y de tarde (17:00 a 20:00 horas).
Es importante tener en cuenta que las existencias son limitadas. La entrega se hará de forma aleatoria, permitiendo que los consumidores descubran la diversidad de variedades que ofrecen las bodegas del valle.
Excepciones importantes para el consumidor La concejala de Comercio, Deisy Ramos, ha querido aclarar los detalles para evitar confusiones. Con el objetivo de apoyar específicamente al pequeño comercio y a las tiendas especializadas, han quedado excluidos de la promoción los tickets procedentes de:
- Supermercados.
- Farmacias.
- Administraciones de lotería.
Esta estrategia busca que el beneficio fluya directamente hacia el tejido empresarial que da vida al casco histórico. Con esta iniciativa, La Orotava vuelve a posicionarse como un referente comercial en el norte de Tenerife, fusionando el romanticismo de San Valentín con la excelencia de sus vinos. Una oportunidad única para que “el corazón de la Villa lata con fuerza” mientras los vecinos brindan con el sabor de su propia tierra.