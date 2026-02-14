Más ojos sobre el volcán: La Palma invierte 1,3 millones en seguridad y nuevos sensores

El Cabildo de La Palma ha destinado más de 1,3 millones de euros en su Presupuesto para 2026 para partidas destinadas a protección civil, prevención y mantenimiento de la vigilancia volcánica y acciones directas de seguridad ciudadana y respuesta ante emergencias.
El consejero del área, Darwin Rodríguez, destaca este sábado en un comunicado que en un contexto marcado por la recuperación post-eruptiva, la institución insular refuerza la monitorización científica y la operatividad de los servicios de intervención, asegurando los recursos necesarios para la gestión del riesgo en la isla.
Uno de los pilares del presupuesto es la continuidad de la vigilancia científica y para ello se destina una partida de 100.000 euros al convenio con Involcan para el mantenimiento de la red de sensores de actividad volcánica.
Asimismo, Darwin Rodríguez destaca que el Cabildo garantiza la seguridad en el entorno del cono y las coladas con una inversión de 151.486 euros específicamente destinada a gastos de emergencia para la seguridad en las zonas de exclusión.
Este esfuerzo se completa con el refuerzo del personal del Cecopin, que cuenta con una dotación de 145.000 euros para mejorar la capacidad de respuesta y coordinación insular.
El área de Protección Civil aglutina una inversión superior al medio millón de euros, donde destacan partidas para el arrendamiento de vehículos de emergencias, la formación y sensibilización y un convenio con Cruz Roja para la evacuación y gestión de albergues dotado con 50.000 euros.
La institución reafirma además su compromiso con el tejido asociativo de emergencias al destinar 70.000 euros en subvenciones directas a entidades que prestan un servicio fundamental en la isla, beneficiando a entidades como AEA, Alfa Tango y Goser.
En lo que respecta a la lucha contra el fuego, el presupuesto de 2026 reserva 620.000 euros para la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, incluyendo el suministro de material de protección para los efectivos.
A esto se añade una partida de 20.000 euros adicionales para la adquisición de nuevo material técnico, asegurando que los servicios cuenten con herramientas modernas y seguras.
Finalmente, el capítulo de inversiones en el área contempla la mejora de las infraestructuras con partidas destinadas a nuevas instalaciones de atención a emergencias, equipamientos y la adquisición de material especializado, sumando un esfuerzo inversor inicial de 27.000 euros para la actualización de suministros y dotaciones.