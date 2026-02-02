Lluvias y rachas de hasta 90 km/h: la Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias

El tiempo en Canarias experimenta un giro radical este lunes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Archipiélago se enfrenta a una jornada marcada por la inestabilidad, con cielos nubosos, lluvias débiles y un notable aumento en la intensidad del viento, que podría alcanzar rachas muy fuertes en zonas altas.
La situación meteorológica estará condicionada por un flujo del noroeste que dejará precipitaciones más probables en las vertientes norte de las islas de mayor relieve.
Previsión detallada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Tenerife presenta un escenario de intervalos nubosos, especialmente en el norte, donde se esperan lluvias débiles a moderadas. La noticia destaca en las cumbres: en el Teide, los vientos del oeste girarán a noroeste con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h. En el área metropolitana de Santa Cruz, las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 23°C de máxima.
En La Palma, la nubosidad será persistente en el norte y noroeste durante la primera mitad del día, con probabilidad de lluvias moderadas. Los termómetros sufrirán un descenso en medianías y zonas altas. El viento cobrará fuerza por la tarde, con posibles rachas muy fuertes en la Caldera de Taburiente.
La Gomera y El Hierro mantendrán una tónica similar. En la isla colombina, las precipitaciones afectarán principalmente al norte e interior. Por su parte, en El Hierro, el viento se intensificará notablemente en las cumbres y el extremo nordeste durante la segunda mitad de la jornada.
El tiempo en la provincia de Las Palmas
En Gran Canaria, la nubosidad será protagonista en el norte e interior a partir del mediodía, con lluvias que podrían ser localmente moderadas. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso en las medianías. Se advierte de rachas de viento muy fuertes en las vertientes este y oeste, así como en las altas cumbres.
Por su parte, las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura verán cielos cubiertos durante las horas centrales del día. Existe una alta probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el interior. El viento de componente noroeste soplará con intervalos de fuerte, aumentando su intensidad al final de la jornada.
Estado del mar: precaución en las costas
Las condiciones marítimas también se ven alteradas. Se espera viento del este o noreste de fuerza 2 a 4, que arreciará a oeste o noroeste de fuerza 3 a 5 durante la noche, pudiendo llegar a fuerza 6 en el suroeste. Habrá marejada y mar de fondo del noroeste con olas de hasta 3 metros de altura.