¿Está en Canarias la mejor hamburguesa de España? Estos son los 34 locales de las Islas que buscan ‘la gloria’

La cuenta atrás ha comenzado. El VI Campeonato de España de Hamburguesas (Best Burger Spain) entra en su última semana de competición y la expectación en el archipiélago es máxima.
Un total de 34 establecimientos de las Islas Canarias se encuentran en plena batalla gastronómica para intentar alzarse con el título de la Mejor Hamburguesa de España 2026, una distinción que se decidirá tras el cierre de las votaciones el próximo domingo 1 de marzo.
Desde que arrancara el certamen el pasado 29 de enero, la movilización ha sido masiva. A nivel nacional, ya se han superado los 85.000 votos, lo que confirma la pasión por este plato.
En las Islas, la creatividad y la técnica de los chefs locales buscan conquistar tanto al público como al jurado de inspectores que recorre los establecimientos.
Cómo participar
Los consumidores canarios tienen un papel decisivo en esta recta final. Hasta el domingo, cualquier cliente que pruebe una de las hamburguesas participantes puede emitir su voto a través de la web oficial lamejorhamburguesa.com.
Los criterios a valorar son cuatro: calidad del pan, calidad de la carne, combinación de ingredientes y sabor global.
Además, participar en la votación tiene premio: los usuarios entrarán en el sorteo de un Apple Watch si también siguen las redes sociales oficiales del campeonato (@campeonatodehamburguesas).
Las 34 hamburguesas canarias aspirantes
La representación canaria es amplia y variada, repartida entre las principales islas:
- Santa Cruz de Tenerife y Provincia: Destacan locales como 400 Grados, Está Rico, Ghio’s Burger Crafters, Fusion Burger (con sedes en Candelaria, La Laguna y Santa Cruz), Hangar Café (Tacoronte), Madre Mía! (El Médano) o Smash Hub (Puerto de la Cruz). En La Palma, la competición cuenta con Buenrollito (Los Llanos) y El Saman Foodtruck (Breña Baja).
- Las Palmas de Gran Canaria y Provincia: Participan establecimientos como ¡OH!, QUE BUENO, All or nothing, Axel Smash, Ficus, La Quicara, Malditas smashburger o Pablo’s Escoburger en Meloneras, entre otros.
Fechas clave
Tras el cierre de urnas el 1 de marzo, el calendario se acelera:
- 5 de marzo: Se anunciarán oficialmente los finalistas de esta edición.
- 10 de marzo: Gran final en Madrid (El Puerto de El Escondite). Los elegidos se enfrentarán a una cata ciega ante un jurado profesional para coronar a la ganadora absoluta.
La competencia es feroz entre los 430 participantes de todo el país, pero el nivel de las propuestas canarias hace soñar con que el título nacional aterrice este año en las Islas.