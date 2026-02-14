El momentazo viral entre ‘Nueva Línea’ y un ‘Bad Bunny’ perdido en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Un grupo de carnavaleras disfrazadas como la orquesta tinerfeña Nueva Línea protagonizó este viernes uno de los momentos más comentados del primer día del Carnaval en las calles de Santa Cruz de Tenerife, al cruzarse con un joven caracterizado como Bad Bunny durante la celebración nocturna en la capital, en una escena que no tardó en hacerse viral en TikTok.
El vídeo fue compartido por el usuario @ch4ncleto hace 17 horas con el mensaje: “@Bad Bunny @NuevaLinea en los carnavales de Tenerife juntos!! #carnaval #carnavaltiktok #tenerife #canarias #carnaval2026”, acumulando miles de visualizaciones, más de 5.900 ‘me gusta’ y decenas de comentarios.
Nueva Línea y ‘Bad Bunny’, cara a cara en pleno Carnaval de Día
Las imágenes, grabadas en pleno ambiente festivo en la capital tinerfeña, muestran cómo el grupo, caracterizado como los integrantes de Nueva Línea —una de las orquestas más populares del momento—, se encuentra con un asistente que imita la estética del artista puertorriqueño Bad Bunny, uno de los nombres más influyentes de la música urbana internacional, considerado por muchos el rey de este género.
El encuentro improvisado generó reacciones inmediatas entre los asistentes y en redes sociales, donde algunos usuarios comentaban: “Quién diría que llegarían tan lejos jajajaja ahora se codean con Pitbull y Bad Bunny” o “es que no hay nada como el carnaval de Tenerife y su gente”.
Un momento viral del primer viernes de Carnaval
El clip se ha convertido en uno de los vídeos más compartidos de la jornada inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, reflejando el ambiente desenfadado que se vivió en las calles durante las primeras horas de celebración.
