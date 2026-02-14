carnaval canarias

Tonny Tun Tun habla claro en Canarias: de firmar la paz con Nueva Línea al “guiño” de Quevedo

El puertorriqueño pone fin a la polémica con la orquesta canaria por el hit 'Noche de copas'
Nueva Línea, Tonny Tun Tun y Quevedo.
El artista puertorriqueño Tonny Tun Tun, una de las voces más icónicas del merengue, ha aprovechado su paso por las Islas para cerrar uno de los debates más virales de las últimas semanas: su supuesta enemistad con la orquesta tinerfeña Nueva Línea.

Pero no ha sido lo único; el cantante también ha tenido palabras para uno de los máximos exponentes del género en Canarias, Quevedo.

Paz para el fenómeno viral ‘Noche de copas’

La polémica estalló en redes sociales, especialmente en TikTok, cuando la versión de ‘Noche de copas’ interpretada por Nueva Línea se volvió masiva. Tonny Tun Tun señaló en su momento que la orquesta no se había inspirado en la versión original de María Conchita Alonso, sino en el arreglo que él mismo lanzó en 2011, añadiendo que no se le habían solicitado los derechos correspondientes.

Sin embargo, en declaraciones a Televisión Española, Tun Tun ha querido enfriar los ánimos: “Estoy muy contento del éxito que están teniendo las chicas de Nueva Línea”, afirmó con rotundidad. El artista aclaró que su intención nunca fue atacar al grupo, sino precisar el origen de la versión. “Ellos han hecho una versión de una versión, que es la mía… estoy muy contento de que hayan utilizado un trabajo mío”, sentenció, dejando claro que no hay rencores.

El “gracias” a Quevedo por ‘Ni borracho’

La visita de Tonny Tun Tun a Canarias ha coincidido con el impacto del último tema de Quevedo, titulado ‘Ni borracho’. En esta canción, el grancanario hace una referencia directa al puertorriqueño, un gesto que no ha pasado desapercibido para el veterano del merengue.

“Estoy muy, muy, muy agradecido por el cariño”, resaltó Tonny Tun Tun, visiblemente emocionado por el respeto que las nuevas generaciones de artistas urbanos muestran hacia su trayectoria. Para el cantante, verse reflejado en las letras de Quevedo es una confirmación de que su música sigue viva y conectada con el público joven que hoy llena los escenarios del Carnaval.

