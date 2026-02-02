La mejor música alternativa de Canarias llega este jueves al Teatro Leal

La Sala de Cámara del Teatro Leal recibirá este próximo jueves 5 de febrero a Sumergible, una de las bandas más personales y sorprendentes de la escena alternativa, inaugurando así el ciclo ‘Efecto Laguna’. Con una trayectoria que la ha situado entre los mayores secretos por descubrir del pop rock nacional, la banda llega a La Laguna con un directo intenso, emocional y cargado de matices.
El concierto servirá también para que el grupo presente ante el público el que será su cuarto trabajo discográfico, el primero grabado en directo por la banda tras sus tres álbumes de estudio producidos por Manuel Colmenero (Vetusta Morla, Shinova). La confusión, la fragmentación y el agotamiento del mundo actual vertebran un repertorio que en directo se transforma en una experiencia expansiva, con momentos de desconcierto calculado que desembocan en auténticas explosiones musicales.
Con este concierto inaugural, el ciclo ‘Efecto Laguna’ se abre con una propuesta que reivindica la capacidad de la música alternativa hecha en Canarias para competir en ambición artística y calidad sonora con cualquier escena del territorio estatal. Sumergible se presenta en la Sala de Cámara del Teatro Leal dispuesta a demostrar por qué su nombre empieza a sonar con fuerza entre quienes buscan algo más que un concierto al uso: un viaje sonoro incómodo, bello y profundamente contemporáneo.
Puedes comprar tu entrada aquí.