Así es el demandado recorrido de la nueva línea 385 de Titsa: “Nos ayuda mucho, la subida se las trae”

Ha pasado apenas una semana desde que la guagua comenzó a rodar, y el veredicto de los vecinos es unánime: “Ya era hora, hacía mucha falta”. La nueva línea 385 de Titsa no solo es un número más en el panel de la estación, es la respuesta a una demanda histórica de núcleos que, hasta hoy, vivían de espaldas al transporte público.
Un recorrido estratégico de 45 minutos
El trayecto, que completa su ruta en aproximadamente 45 minutos, conecta el casco del Puerto de la Cruz con zonas clave como El Durazno, El Botánico y el Parque Taoro. Además de facilitar la movilidad residencial, la línea se ha convertido en un salvavidas para quienes acuden a centros sanitarios, con paradas estratégicas en el Hospiten Bellevue y el Centro de Salud Casco Botánico.
Esta incorporación refuerza la red urbana del municipio, sumándose a las ya consolidadas:
- 381: Conexión con Loro Parque y Punta Brava.
- 382: Servicio a San Antonio y La Vera.
- 383: Recorrido por Las Arenas y San Vicente.
“En el Taoro la subida se las trae”
Las reacciones a bordo mezclan el alivio con la practicidad. “Bajar caminando desde El Durazno se hace largo, y antes dependíamos del coche o el taxi” comentaba un vecino. Otra usuaria destacaba el alivio para las piernas: “En el Taoro nos ayuda mucho porque la subida se las trae; en zonas como Boca Tauce estábamos aislados”.
Sin embargo, el éxito también trae pequeños roces. Algunos pasajeros mostraron su malestar cuando usuarios, principalmente turistas, se demoraban en bajar al finalizar el trayecto: “Esto no es para hacer un paseo turístico, es un servicio necesario”, señalaban.
Titsa evalúa el futuro: ¿Fines de semana y más horario?
Pese a la satisfacción general, los vecinos ya tienen su propia “lista de deseos”: operatividad los fines de semana y una ampliación de horario en verano para ir a la playa sin sufrir por el aparcamiento.
Desde Titsa, su director de operaciones, Ambrosio Hernández, se muestra cauto pero abierto: “Durante el primer mes ajustamos horarios y a los tres meses evaluamos el servicio. No descartamos cambios, pero todo dependerá de los recursos del Cabildo y el Ayuntamiento”, explica Hernández.
Por ahora, el servicio opera con una microguagua para agilizar la puesta en marcha, aunque la alta ocupación, que roza el lleno en muchas franjas, sugiere que en el futuro podría ser necesario un vehículo de mayor capacidad.