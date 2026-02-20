Es oficial: La Laguna y la ULL confirman una nueva residencia universitaria en Guajara

La Laguna da un nuevo paso para resolver uno de los problemas estructurales más graves de su comunidad educativa: la falta de alojamiento asequible. El Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna (ULL) han consolidado el proyecto para la construcción de una nueva residencia universitaria pública en el Campus de Guajara.
Este avance se produce tras la emisión del informe urbanístico favorable que confirma la viabilidad técnica y legal de la parcela situada en la Avenida César Manrique. El documento certifica que el uso residencial estudiantil encaja perfectamente en la ordenación vigente, garantizando que el equipamiento sea estrictamente de carácter público.
Un respiro para el mercado del alquiler
El alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez, ha calificado este hito como un “avance fundamental” dentro de la estrategia municipal. La iniciativa busca que La Laguna sea una ciudad inclusiva donde la formación no dependa de la capacidad económica. “La falta de alojamiento asequible es una barrera para muchas familias; este proyecto ofrece soluciones estructurales”, subrayó el regidor.
La urgencia del proyecto queda respaldada por las cifras: la ULL recibe cada curso unas 1.400 solicitudes de alojamiento, pero la oferta pública actual apenas supera las 550 plazas. Esta brecha, sumada al encarecimiento del alquiler en Canarias, ha expulsado a muchos estudiantes del mercado tradicional.
Dónde estará la nueva residencia universitaria
El concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, explicó que la Gerencia de Urbanismo ha trabajado con rigor para dotar de seguridad jurídica a la operación. Los detalles clave del informe son:
- Ubicación: Parcela en el Sistema General Docente del Campus de Guajara (Avenida César Manrique).
- Edificabilidad: Se permiten edificios de hasta cuatro plantas.
- Suelo: Clasificado como Suelo Urbano Consolidado.
El rector de la ULL, Francisco García, destacó que esta nueva oferta en Guajara permitirá “atraer talento y mejorar la igualdad de oportunidades”. Según García, el objetivo es garantizar que estudiar en la institución no sea un privilegio, sino un derecho accesible.
Próximos pasos
Aunque la viabilidad urbanística ya es una realidad, el proyecto debe superar ahora los trámites habituales de este tipo de infraestructuras, como los informes de AESA por servidumbres aeronáuticas y del Consejo Insular de Aguas debido a la cercanía del barranquillo El Charcón.
Una vez definidos estos condicionantes, las instituciones procederán a concretar el programa funcional del edificio, lo que determinará el número final de plazas disponibles.
Con esta infraestructura, La Laguna refuerza su posición como referente universitario en el Archipiélago, poniendo el urbanismo al servicio de la educación pública.