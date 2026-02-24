¿Perdiste el móvil o la cartera en el Carnaval? La Policía de Santa Cruz explica cómo puedes recuperarlos

El fin del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la calle deja paso a un balance diferente: el de las pertenencias olvidadas o extraviadas entre la multitud.
Tras las numerosas consultas recibidas en redes sociales, la Policía Local ha vuelto a compartir la información esencial sobre su Oficina de Objetos Perdidos, un servicio fundamental para quienes han extraviado efectos personales durante la fiesta.
Móviles, carteras, llaves y documentación son los artículos que más frecuentemente son recogidos por los agentes o entregados por ciudadanos cívicos.
Si te encuentras en esta situación, la recomendación oficial es clara: antes de darlo por perdido, verifica si ha sido localizado.
¿Dónde y cómo consultar?
La gestión de todos los hallazgos realizados en puntos críticos como la Plaza del Príncipe, la Plaza de La Candelaria o la Avenida Francisco La Roche se centraliza en un único punto.
- Ubicación física: Sede de la Policía Local de Santa Cruz, situada en la Avenida Tres de Mayo, 79.
- Contacto telefónico: Antes de desplazarte, es aconsejable llamar al número de atención 922 606 354 o 922 606 351.
- Vía telemática: También se pueden realizar consultas a través de correo electrónico objetosperdidos@santacruzdetenerife.es
- Horario de la oficina: 8:00 – 13:30 horas (invierno) / 8:00 – 12:30 horas (verano).
Desde la Policía Local insisten en que, al realizar la consulta, el propietario debe facilitar la mayor información posible sobre el objeto (marca del móvil, color de la cartera, nombre en la documentación o detalles específicos de las llaves) para agilizar la identificación y entrega.
Pasos a seguir si sospechas de un robo
En el caso de que los objetos no hayan sido simplemente extraviados durante el baile, sino que te hayan sido sustraídos, el protocolo cambia.
En estas circunstancias, además de consultar en la oficina central, es necesario acudir a la Policía Local o Policía Nacional para denuncia.