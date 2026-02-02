Santa Cruz toma medidas para proteger al Palmetum de los conejos asilvestrados

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado este lunes de que reforzará la protección del Palmetum mediante un servicio específico para la erradicación de los conejos asilvestrados que se han detectado en este espacio botánico.
La actuación, que se desarrollará bajo supervisión técnica, tiene como objetivo frenar los daños que esta especie está causando tanto a la vegetación como a las infraestructuras del jardín, según ha precisado el consistorio en un comunicado.
Animales asilvestrados: una amenaza para el Palmetum
Según el Ayuntamiento, la presencia incontrolada de estos animales, atribuida a una suelta irresponsable y a su posterior reproducción, pone en riesgo especies vegetales y zonas ajardinadas, lo que hace imprescindible actuar con responsabilidad y rigor técnico.
Para proteger este espacio, ha agregado, se emplearán exclusivamente métodos de control y captura permitidos por la normativa vigente.
Los ejemplares capturados serán trasladados a explotaciones ganaderas, núcleos zoológicos o instalaciones equivalentes debidamente autorizadas para su gestión, garantizando en todo momento el bienestar animal.
La actuación comenzará con la elaboración de un informe técnico para identificar las zonas de presencia y las madrigueras de los conejos asilvestrados dentro del recinto del Palmetum, así como para estimar el número de ejemplares existentes y definir las actuaciones a realizar.
Posteriormente, se procederá a la captura de todos los animales detectados y a un control posterior para comprobar que la erradicación ha sido efectiva.
El servicio concluirá con la redacción de un informe final en el que se detallarán todas las actuaciones llevadas a cabo.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que el Palmetum es un espacio emblemático de la ciudad y un referente internacional en conservación vegetal, cuya protección y mantenimiento forman parte de la estrategia municipal de sostenibilidad ambiental y preservación del patrimonio natural de Santa Cruz.