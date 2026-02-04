Denuncian otro caos por las colas en el control de pasaportes del aeropuerto Tenerife Sur

La patronal hotelera Ashotel ha denunciado otra vez las colas en el control de pasaportes en el aeropuerto Tenerife Sur por falta de personal e inoperatividad técnica.
En un comunicado, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, indica qué hace falta hacer desde el sector turístico para que AENA e Interior traten “nuestros aeropuertos como infraestructuras de primer nivel como las demás”
La patronal hotelera considera un despropósito los déficits denunciados mientras el ente público anuncia diferentes tasas aeroportuarias que entrarán en vigor próximamente
La asociación le recuerda al Gobierno canario que tiene en su mano una herramienta, a través de la LOTC, para sancionar a las entidades que atenten contra la imagen turística de las islas.
Denuncias por las colas en el aeropuerto Tenerife Sur
Añade que las colas de pasaporte en el aeropuerto Tenerife Sur ha sido denunciado también por otras organizaciones empresariales y algunas administraciones públicas canarias.
Un nuevo episodio de largas esperas en la llegada de ciudadanos que deben pasar por el control policial ha puesto imagen a la situación que se vive con cierta frecuencia en las llegadas, añade .
Agrega que “la combinada inacción” de Aena, responsable de las infraestructuras aeroportuarias, junto al Ministerio del Interior, responsable de la dotación de efectivos policiales y equipos para el control de pasaportes en aeropuertos, está dando “como resultado un maltrato permanente y sistemático a los turistas que tienen que pasar el control de pasaporte en Canarias por ser el primer punto de entrada a Europa desde sus respectivos países de origen”.