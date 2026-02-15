La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife reclama a la DGT instrucciones sobre qué hacer con los patinetes

Los vehículos de movilidad personal (VMP), como bicicletas o patinetes eléctricos, cuentan desde el pasado 30 de enero con un marco normativo más exigente, orientado a mejorar la seguridad vial y la convivencia en el espacio urbano. La Dirección General de Tráfico (DGT) ahora exige a los propietarios de estos vehículos la obligación de estar asegurados y matriculados para circular por la ciudad, ya que en caso contrario serán sancionados con multas que van desde los 500 euros por carecer de permiso de circulación y de 800 euros por no tener seguro. En total 1.300 euros de multa.
Desde el endurecimiento de la normativa, la Policía Local de Santa Cruz ha inmovilizado a tres patinetes, uno de ellos de la empresa adjudicataria del servicio de alquiler, por no cumplir con los nuevos requisitos, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS. En cambio, el problema radica en que no pueden quedarse en el depósito municipal o en las cocheras por riesgo de incendio.
El delegado del CSIF, Jesús Illada, comenta que “hasta la fecha no se han recibido órdenes ni instrucciones al respecto desde que existe el registro obligatorio, que entró en vigor el pasado 30 de enero. Los agentes no saben cómo han de intervenir e inmovilizar un VMP, pues si no se pueden quedar en el depósito habrá que bloquearlos en la calle, lo que es inviable”.
Por su parte, la concejala de Seguridad del Ayuntamiento, Gladis de León, explica que “la ley obliga a tener que inmovilizar a los VMP que sean denunciados o interceptados por los agentes si carecen de seguro o no están registrados oficialmente, aunque existen lagunas en cómo proceder al respecto”.
Por ello, apunta, “se ha solicitado a la DGT que aclare las instrucciones para intervenir, pues aún la ordenanza no ha sido modificada y nos encontramos con un vacío al respecto a la hora de que los policías puedan actuar en caso de una denuncia”.
Por el momento, y pese a los pocos patinetes inmovilizados por incumplir la normativa en la capital, De León añade que “se está procediendo a avisar a los propietarios para que se lleven a sus domicilios los vehículos, los cuales podrán volver a utilizar cuando tengan en regla los permisos necesarios”.
Mientras, la Policía Local espera a que Tráfico atienda la consulta formulada, ya que al no desconocer cómo aplicar las sanciones aparejadas tampoco se pueden hacer efectivas las mismas por el momento.
Alquiler
Respecto a los patinetes de alquiler que operan en la capital, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, aseveró el pasado mes a DIARIO DE AVISOS que las 646 unidades disponibles estaban aseguradas, pues fue uno de los requisitos exigidos por el Ayuntamiento a la empresa adjudicataria, Doot.
En este sentido, añadió que “el Ayuntamiento de Santa Cruz se adelantó a la exigencia de la DGT, tanto en el seguro como en la identificación de cada vehículo eléctrico ante un posible caso de accidente con el objetivo claro de presentar la correspondiente denuncia”.
Alonso recordó que “hasta ahora las patinetas privadas no estaban identificadas, por lo que Tráfico ha ido con mucho retraso a la hora de regular la circulación de estos vehículos de movilidad personal, que están funcionando desde 2020 sin que se les exigiera seguro”.