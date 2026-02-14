Emergencias avisa de un fuerte “mar de viento” en toda Canarias durante el fin de semana

El litoral canario se complica en pleno fin de semana de Carnaval. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, ante la previsión de un aumento generalizado del estado del mar.
Según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el incremento del “mar de viento” provocará olas que alcanzarán los 3 y 4 metros de altura, extendiéndose de forma gradual a todas las islas.
Esta situación de inestabilidad marítima viene acompañada de un mar de fondo cercano a los 2,5 metros, lo que aumenta la energía del oleaje al romper en la costa.
Las autoridades han pedido especial atención a los coeficientes de marea, que irán en aumento: hoy sábado se sitúan en 61, pero el domingo subirán hasta los 72, incrementando el riesgo de inundaciones en paseos marítimos y zonas bajas.
Horarios críticos: atención a la pleamar
El 112 ha insistido en la importancia de vigilar los horarios de marea llena, momentos en los que el mar tendrá mayor alcance y fuerza. Los momentos críticos para este fin de semana son:
- Sábado 14 de febrero: Pleamar a las 11:56 horas.
- Domingo 15 de febrero: Pleamar a las 06:25 horas y a las 18:58 horas.
Viento de hasta 80 km/h en el área metropolitana
El temporal marítimo no llega solo. La prealerta por fenómenos costeros coincide con otra por vientos, que afectará con fuerza a gran parte de la geografía insular. En Tenerife, se esperan rachas de hasta 80 km/h que se sentirán especialmente en el área metropolitana, así como en las zonas altas y medianías de municipios como El Rosario y Candelaria.
En otras islas, la situación será igualmente intensa:
- La Gomera y Gran Canaria (Cumbres): Rachas máximas de 80 km/h, afectando especialmente a la cuenca de Tejeda.
- El Hierro: Vientos de hasta 70 km/h en vertientes este y noroeste.
- Lanzarote, Fuerteventura y La Palma: Rachas de 70 km/h, con un viento del nordeste que ganará intensidad a últimas horas de este sábado.
Recomendaciones de seguridad
Ante este escenario, Emergencias pide a la población y a los miles de carnavaleros que se encuentran en las islas que eviten situarse en espigones, muelles y paseos marítimos donde el mar pueda golpear con fuerza. Se recomienda no realizar deportes náuticos ni actividades de pesca durante la vigencia de la prealerta y asegurar los amarres de las embarcaciones.
La coincidencia de las fuertes rachas de viento con el oleaje de hasta 4 metros obliga a extremar la vigilancia en las carreteras cercanas a la costa y en los accesos a playas, muchas de las cuales podrían presentar bandera roja durante las próximas horas.