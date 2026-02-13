Confirmado por Emergencias: el oleaje de 4 metros pone en prealerta a todas las islas

La situación meteorológica en el litoral canario se complica. Lo que comenzó este jueves como una medida focalizada en solo tres islas, ha sido actualizado de urgencia por el Gobierno de Canarias.
A través de la Dirección General de Emergencias, el Ejecutivo ha extendido la prealerta por fenómenos costeros a todo el archipiélago, una medida que entra en vigor de forma general a partir de las 15:00 horas de este viernes 13 de febrero.
Esta actualización responde a la evolución de las condiciones del mar, según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La decisión implica la activación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) en la totalidad de la comunidad autónoma.
Prealerta en todas las islas
La principal novedad radica en la extensión geográfica de la prealerta. Si bien el aviso inicial afectaba solo a una parte del archipiélago, el avance de un frente de mar de fondo y el incremento de los vientos han obligado a las autoridades a unificar el criterio de riesgo para todas las islas sin excepción.
Para este viernes, se espera una mar combinada de 2 a 3 metros, con especial incidencia en el norte de Lanzarote, donde el oleaje podría alcanzar los 4 metros al final del día debido al viento del nordeste.
Sin embargo, el pronóstico indica que esta situación de olas de 3 a 4 metros se irá extendiendo gradualmente a todas las costas canarias durante el sábado y el domingo.
Pleamares y coeficientes de marea en aumento
El riesgo no solo reside en la altura de las olas, sino en el aumento progresivo de los coeficientes de marea, que pasarán de 48 hoy viernes a los 72 previstos para el domingo. Este factor incrementa notablemente la posibilidad de inundaciones y golpes de mar en paseos marítimos y zonas bajas.
Los horarios críticos de pleamar para el fin de semana son:
- Viernes: 11:15 y 23:28 horas.
- Sábado: 11:56 horas.
- Domingo: 06:25 y 18:58 horas.
Medidas de autoprotección obligatorias
Ante la generalización de la prealerta, la Dirección General de Emergencias insiste en la máxima precaución. Se recomienda no transitar por carreteras cercanas a la línea de playa y no situarse en espigones o muelles para tomar fotografías, una de las principales causas de accidentes en este tipo de episodios.
Es vital evitar el baño en playas con bandera roja o en zonas sin vigilancia. En caso de emergencia, se recuerda que el teléfono 1-1-2 está operativo las 24 horas, mientras que para información ciudadana se debe marcar el 0-12.