Aviso de Emergencias: declarada la prealerta por la llegada de tormentas a Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por tormentas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. La medida, que entra en vigor a partir de las 12:00 horas de hoy, jueves 26 de febrero, responde a los últimos informes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otros modelos de predicción.
Esta decisión se ha tomado en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Según las observaciones oficiales, se espera una notable actividad tormentosa en el entorno de las islas orientales, acompañada de chubascos que podrían ser localmente fuertes durante la tarde.
Además, las autoridades advierten que no se puede descartar la caída de granizo menudo.
Consejos de autoprotección frente a los rayos
Ante la posibilidad de actividad eléctrica, la Dirección General de Emergencias ha instado a la población a extremar las precauciones.
Entre las pautas principales de prevención, destaca la importancia de cerrar puertas y ventanas, ya que las corrientes de aire pueden atraer a los rayos, y desenchufar aparatos eléctricos y antenas de televisión para evitar daños por subidas de tensión.
Si la tormenta sorprende al ciudadano en el exterior, se recomienda alejarse de estructuras metálicas, vallas y torres. Es fundamental no refugiarse bajo los árboles, dado que la madera mojada actúa como conductora de electricidad. En zonas rurales, se aconseja buscar laderas de montes y evitar los valles profundos.
Seguridad en los desplazamientos
El Gobierno recomienda evitar los desplazamientos por carretera si no es estrictamente necesario. En caso de tener que conducir, se deben extremar las precauciones. Si la tormenta eléctrica es intensa mientras se está en el vehículo, la pauta es detener el coche (siempre fuera de cauces de agua), apagar la radio y el motor, y mantener las ventanas cerradas.
Asimismo, se recuerda que durante el episodio no se debe correr bajo la lluvia ni situarse sobre superficies mojadas, ya que las suelas de goma no garantizan una protección total frente a descargas. Ante cualquier incidencia o situación de peligro, las autoridades recuerdan que el teléfono de emergencias es el 1-1-2, mientras que para solicitud de información se debe marcar el 0-12.