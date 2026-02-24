Calima, viento y olas de 5 metros: estas son las prealertas y alertas en vigor en Canarias

El Gobierno de Canarias mantiene activas varias situaciones de prealerta y alerta por calima, viento y fenómenos costeros en el Archipiélago, según ha informado la Dirección General de Emergencias a través del 112 Canarias.
Estas decisiones se han adoptado en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles.
En el caso de la prealerta por calima, la medida responde a una intrusión de polvo en suspensión procedente del norte de África que puede provocar una disminución de la visibilidad y agravar problemas de salud en personas con enfermedades respiratorias. Según la nota oficial, las zonas más afectadas serán Lanzarote, Fuerteventura, La Palma (este), La Gomera, El Hierro y Tenerife (este, sur y oeste).
¿Cómo afectará el viento?
Además, la comunidad autónoma permanece en prealerta por viento, con previsión de rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Esta situación afectará principalmente a la vertiente oriental y la zona de El Pinar, en El Hierro; a la Caldera de Taburiente y las vertientes este y noroeste de La Palma; a las cumbres y vertientes este y oeste de La Gomera; al extremo oeste, las zonas bajas del sureste y las cumbres de la Cordillera Dorsal en Tenerife; así como a las vertientes sureste y suroeste y las medianías orientadas al sur en Gran Canaria. También se verán especialmente afectadas el macizo de Betancuria y la península de Jandía, en Fuerteventura, y el norte de Lanzarote, incluida La Graciosa, además de zonas del interior de la isla.
¿Y el oleaje?
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera y La Palma, así como en el norte y oeste del resto de las Islas, debido a la previsión de viento del norte de fuerza 7, con intervalos de fuerza 8, y mar combinada del noroeste. En estas zonas, las olas podrían alcanzar entre cuatro y cinco metros de altura. Para el resto del Archipiélago se mantiene la situación de prealerta por el mismo fenómeno.
La Dirección General de Emergencias recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección mientras permanezcan activas estas situaciones.