Primi, director de Bambones, tajante: “Para ser jurado del concurso no hace falta saber de murgas, pero sí, al menos, seguirlas”

Primi, director de Bambones, se ha pronunciado acerca de la polémica alrededor del concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en la que su formación, en Interpretación, quedó en segunda posición por detrás de Trapaseros.
En declaraciones a Radio Club Tenerife, quiso dar las gracias una vez su murga haya ganado el Premio Criticón por Cuestión de suerte, una letra dedicada al estado de la Sanidad canaria: “El Criticón es siempre un premio especial, es el 14 premio que logramos. Nos hace siempre especial ilusión. No es solo una cuestión de los letristas, sino de todos, porque hay que interpretarla y cantarla bien”.
Bambones y el Carnaval
El director de Bambones recordó sus sensaciones durante la final de murgas: “Tenemos varios vídeos que te erizan la piel, porque cuando estás en el escenario lo sientes, pero estás un poco en una nube. Cuando lo ves desde fuera, impresiona mucho. Te da ánimo para seguir adelante, para ver que esto vale la pena”.
Además, fue claro al reconocer que “entre todos” se “debe bajar la crispación y la tensión” alrededor del mundo murguero tras la polémica surgida con el resultado final y acerca de la composición del jurado.
“Cuando no ganas parece que estás llorando, pero siempre repetimos que no es saber de murgas, no hace falta saber. Quizás en las rondallas sí, pero la murga sale del pueblo, de la calle, son los sentimientos… No es saber, sino que, al menos, que sigan a las murgas, que hayan visto murgas o que vean los concursos”, indicaba el director de Bambones.
Recalcó que no hace falta “ser fanático” de las murgas, pero quiso recordar que el jurado del año pasado, en el que también el resultado fue Trapaseros primeros y Bambones, segundos, era distinto: “Estaba José Antonio el Flaco, creo que estaba Ivo, Guillermo… Gente que tú ves que tienen seguimiento de las murgas, algo que no suele ocurrir. Cuando pones gente que, ni ustedes los periodistas los conocen y ellos tampoco conocen las murgas, no sabes qué van a puntuar. Es como si me pones a mí, no sé, a puntuar un concurso de gimnacia rítmica”.
Polémica con Trapaseros
Acerca de la polémica surgida en redes sociales tras el triunfo de Trapaseros, Primi, director de Bambones, volvió a ser muy claro al respecto: “A ver si entre todos rebajamos un poquito el nivel de crispación. Sé que es difícil, pero estamos hablando de murgas. Se puede hacer debate sin descalificaciones”.