¿Buscas el amor? Canarias es el segundo mejor lugar de España para encontrar pareja en 2026 (y esta es la Isla con más suerte)

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, un estudio sobre el “mercado de solteros” ha puesto cifras a una pregunta recurrente: ¿qué probabilidades hay de encontrar el amor en Canarias en 2026? La respuesta, según este análisis de Research Frontier, encargado por el comparador y página de información de seguridad sobre casino, www.casino.org, es clara y llamativa: los solteros del Archipiélago tienen un 53,5% de probabilidades de encontrar pareja el próximo año, muy por encima de la media nacional.
El informe, elaborado por una marca de entretenimiento a partir de datos oficiales del INE, tendencias de aplicaciones de citas y entrevistas con especialistas en sexología y relaciones de pareja, sitúa a Canarias como la segunda comunidad autónoma con más opciones de encontrar el amor, solo superada por Madrid.
Canarias, en el podio del amor en 2026
Según el estudio, Canarias alcanza un 53,5% de probabilidad, frente a una media estatal del 33,2%. Solo la Comunidad de Madrid obtiene un porcentaje superior, con un 66,3%.
El análisis baja además al detalle provincial. Las Palmas registra un 53,5%, lo que la sitúa en el top 3 nacional, mientras que Santa Cruz de Tenerife alcanza un 48,7%, ocupando la séptima posición del ranking de provincias. En ambos casos, los datos superan con holgura la media española.
Las apps, la principal puerta de entrada al amor
El estudio confirma una tendencia ya consolidada: las aplicaciones de citas son el canal más probable para iniciar una relación en Canarias. En el Archipiélago, el 61,4% de las probabilidades de conocer a alguien llegan a través de entornos digitales, frente al 38,6% de encuentros presenciales, cifras muy similares a las del conjunto del país.
Sin embargo, no todas las conexiones buscan lo mismo. El informe señala que predominan las relaciones esporádicas frente a las estables. En Las Palmas, el 57,7% de los vínculos iniciados tiene carácter temporal, mientras que el 42,3% podría derivar en una relación duradera. En Santa Cruz de Tenerife, el reparto es casi idéntico: 57,9% esporádicas frente a 42,1% estables.
El estudio considera “relación” cualquier vínculo que supere los tres meses, y diferencia las relaciones duraderas a partir del primer año.
Expectativas altas y vínculos frágiles
Para interpretar estos datos, el informe recoge la visión de especialistas en relaciones de pareja. El sexólogo Esteban Carbone explica que la sensación de que el mercado de solteros atraviesa un mal momento es, en parte, real. “Hoy existe más libertad para elegir, pero también más dificultad para sostener vínculos estables”, señala.
Entre los factores que influyen, menciona la inestabilidad laboral y vital, el acceso a la vivienda, la baja tolerancia al malestar emocional, las altas expectativas, el exceso de opciones y la llamada cultura del descarte, además de los cambios de roles en las parejas, especialmente en relaciones heterosexuales.
Por su parte, la psicóloga y terapeuta de pareja Lucía Velasco Romero apunta a un cambio en la forma de gestionar el desgaste relacional. “Existe una tensión constante entre el cuidado personal y el compromiso con el vínculo”, explica, advirtiendo de que las redes sociales amplían oportunidades, pero también facilitan el descarte rápido ante la mínima incomodidad.
Consejos para quienes buscan conexión en 2026
Ambos expertos coinciden en que encontrar pareja no es solo cuestión de probabilidad. Carbone recomienda bajar el ritmo y trabajar la claridad interna, mientras que Velasco anima a salir de la zona de confort, explorar nuevos entornos y mostrarse de forma auténtica, sin intentar encajar en expectativas ajenas.
Un San Valentín con datos (y esperanza)
En un contexto marcado por la digitalización de las relaciones y la incertidumbre vital, el estudio deja una lectura optimista para Canarias: las oportunidades de encontrar el amor existen y son altas, aunque el reto sigue siendo convertir los encuentros en vínculos duraderos.
Con San Valentín como telón de fondo, las cifras invitan a mirar 2026 con algo más de esperanza… y quizá con la app abierta.