El PSOE canario pide retirar la campaña de Carnaval “Haz lo que te salga del pito” por su enfoque “falocéntrico”

La secretaria de Igualdad del PSOE Canarias, Betsaida González, ha solicitado este sábado la retirada de la campaña institucional puesta en marcha por el Gobierno de Canarias, con motivo de las fiestas del carnaval, bajo el lema “Haz lo que te salga del pito… pero si ‘suena’, usa el condón”, al considerar que “elimina el consentimiento expreso del centro de las relaciones sexuales” y proyecta “un enfoque claramente falocéntrico”, dirigida solo a la población masculina.
En una nota de prensa, González ha reconocido la importancia de promover la prevención de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados, pero ha advertido de que “la salud sexual no puede abordarse desde mensajes simplistas que reducen la responsabilidad a una sola parte y que obvian un elemento esencial: el consentimiento libre y compartido”.
“Una campaña pública no puede dejar fuera a las mujeres ni situarlas en un papel secundario. Hablar de sexualidad en 2026 exige incorporar de forma explícita la igualdad, el respeto y la autonomía personal”, ha afirmado.
A su juicio, el lema escogido “no solo es desafortunado”, sino que transmite una visión limitada de las relaciones sexuales, “centrada en el varón y en el impulso, sin referencia alguna al acuerdo mutuo”.
La dirigente socialista ha subrayado que las políticas públicas en materia de igualdad deben ser coherentes con los avances normativos y sociales de los últimos años. “El consentimiento no es un añadido, es la base. Cualquier acción institucional en el ámbito de la sexualidad debería reforzar esa idea con claridad”, ha señalado.
Por ello, el PSOE Canarias solicita que la campaña sea retirada y sustituida por otra “más transversal e inclusiva”, que interpele al conjunto de la sociedad y promueva relaciones sexuales basadas en el respeto mutuo y la corresponsabilidad.
“Prevenir es fundamental, pero también lo es educar en igualdad. No se trata solo de usar preservativo; se trata de garantizar que todas las relaciones sean libres, consentidas y respetuosas”, ha manifestado González.