¿Qué abre en Tenerife este Martes de Carnaval?

El Martes de Carnaval es una de las fechas más señaladas del calendario en Canarias, marcada por el ritmo del Coso y la fiesta en la calle. Sin embargo, este 17 de febrero presenta una realidad dual en Tenerife. Mientras 20 municipios disfrutan de un festivo local, en otras 11 localidades la actividad lectiva y comercial será la habitual de un día laboral.
En municipios como Buenavista del Norte, El Tanque, Guía de Isora, Güímar, Santiago del Teide, Tegueste, Vilaflor de Chasna, San Juan de la Rambla, Los Silos, Puerto de la Cruz y San Miguel de Abona, los colegios abrirán sus puertas con normalidad y el sector servicios operará sin las restricciones propias de un festivo.
En el resto de la isla, el 17 de febrero es festivo laboral. No obstante, según la normativa del Gobierno de Canarias, en las Zonas de Gran Afluencia Turística, los establecimientos tienen plena libertad para determinar sus horarios de apertura.
¿QUÉ ABRE EL 17 DE FEBRERO EN TENERIFE?
Además de los servicios esenciales como sanitarios, fuerzas de seguridad o bomberos, estos son los sectores que mantienen su actividad este Martes de Carnaval:
Farmacias de guardia. Mantienen servicio aquellas farmacias que estén de guardia, así como las que operan los 365 días del año. Es recomendable consultar el listado oficial por municipios para confirmar los turnos de mañana.
Panaderías. Las franquicias más extendidas en la Isla, como El horno de pan o El rincón del pan, volverán a abrir sus puertas en Tenerife este 17 de febrero. También lo harán los pequeños despachos de pan locales, especialmente en las horas de la mañana.
Tiendas 24 horas. Estos pequeños supermercados y tiendas de conveniencia abrirán sus puertas en su horario habitual, facilitando las compras de última hora durante la jornada festiva.
Bares y cafeterías. Al ser un día de gran afluencia de público en la calle, la gran mayoría de establecimientos de restauración abrirán a elección de sus propietarios, especialmente en las zonas cercanas a los eventos del Carnaval.
Gasolineras. Al igual que las farmacias, muchas estaciones de servicio aprovechan el festivo para atender al público. Lo más conveniente es verificar cuáles ofrecen servicio 24 horas o mantienen su horario de jornada laboral.
Centros comerciales. En las Zonas de Gran Afluencia Turística, los grandes centros como el Siam Mall o Rosa Center en el sur, y el Centro Comercial Martiánez en el Puerto de la Cruz (donde además es jornada laboral), abrirán sus puertas con normalidad.
En el área metropolitana, la apertura de tiendas dependerá de la política de cada centro, aunque los centros comerciales Meridiano, Añaza Carrefor, Alcampo La Laguna, El Corte Ingles, Nivaria Center, La Villa o El Trompo no lo harán.
Supermercados. Las grandes cadenas como Mercadona, Alcampo, Aldi, Carrefour y Lidl suelen cerrar en los municipios donde es festivo oficial, salvo en aquellos puntos ubicados en zonas turísticas estratégicas.
En el caso de las enseñas canarias, mantendrán cerradas la mayoría de sus tiendas, a excepción de los puntos de venta en zonas de costa y alta afluencia de visitantes, además de los municipios donde no es festivo.
Para evitar desplazamientos innecesarios, se recomienda consultar las webs oficiales de cada cadena, ya que aunque el centro comercial principal abra, no todas sus tiendas interiores tienen la obligación de hacerlo.