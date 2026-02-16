Ni hamburguesas ni perritos: este es el plato estrella para aguantar hasta el amanecer en el Carnaval

Platos típicos para disfrutar durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife hay muchos, pero ninguno goza de la popularidad y el misticismo de las papas asadas. Conocidas popularmente como paponas, paponazos o papatazos, estos enormes tubérculos rellenos se han convertido en el combustible oficial de miles de personas que buscan reponer fuerzas entre baile y baile.
Su éxito no es casualidad. En unas fechas donde el termómetro cae durante la madrugada, la contundencia de este plato es su mejor baza. La papona no solo sacia el apetito, sino que, gracias a su preparación, mantiene el calor durante horas, convirtiéndose en el refugio perfecto para el frío de la calle.
¿Qué lleva una auténtica ‘Papona’?
La clave de este manjar reside en su sencillez y en la calidad del producto. El proceso comienza con un horneado lento; la primera tanda suele tardar cerca de una hora en estar lista, asegurando que el interior quede tierno y la piel crujiente.
Una vez asada, la papa se abre para recibir una combinación de ingredientes que ya forman parte del imaginario colectivo chicharrero:
- Atún de calidad.
- Aceitunas laminadas.
- Millo (maíz dulce).
- Queso y jamón picado.
El toque final lo dan las salsas, donde el alioli (el favorito de los valientes) y el tomate frito aportan la jugosidad necesaria. Para garantizar que el cliente pueda disfrutarla mientras camina o espera por la siguiente orquesta, se sirve tradicionalmente envuelta en papel de platina, lo que permite conservar su temperatura casi intacta.
Una tradición que une generaciones
Para el carnavalero de pura cepa, la papona es mucho más que comida rápida; es un rito. Es el plato que se comparte con los más pequeños en la feria, cerca de la estación de guaguas, o el que se compra de madrugada en los puestos estratégicos de La Alameda y las plazas del centro.
Comerse una papona marca, para muchos, el inicio oficial de la fiesta en la calle. Es un símbolo de la resistencia chicharrera: un plato “resuelto” que permite seguir hasta el día siguiente con la misma energía con la que se empezó. Ya sea bajo el nombre de paponazo o papatazo, este humilde tubérculo es, sin duda, el corazón gastronómico del Carnaval de Santa Cruz.