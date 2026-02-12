¿Por qué el cielo de Canarias ha amanecido así? El fenómeno que “oprime” al alisio y trae calor

La imagen habla por sí sola. Una carretera prácticamente engullida por una espesa niebla anaranjada, farolas difuminadas y visibilidad reducida a pocos metros. Así ha amanecido tanto este jueves 12 como ayer miércoles 11 de febrero en varios municipios de Canarias, especialmente en La Laguna.
A primera hora, cuando numerosas personas se dirigían al trabajo, la escena sorprendía: una masa densa, casi polvorienta, teñía el ambiente de un tono ocre poco habitual en invierno.
¿Qué está pasando con esta niebla en Canarias?
La Aemet en Canarias señalaba en su previsión para este jueves intervalos nubosos en el norte y este de las Islas montañosas por debajo de los 600-800 metros, con apertura de claros durante el día, y ausencia de avisos meteorológicos.
Por su parte, el perfil especializado AGM-Actualidad Geográfica-Meteorológica en la red social X sí ha puesto nombre al episodio. En una publicación lanzada este miércoles 11 de febrero, se preguntaban: “¿Qué significa la espesa niebla de esta mañana?”.
Su respuesta es clara:
“Significa que tenemos influencia sahariana, cabalgando y oprimiendo al alisio, como en verano. ‘Es pa’ calor’”.
👀LONDRES🎡O LA LAGUNA?— AGMC – Actualidad Geográfica-Meteorológica de 🇮🇨 (@AGMCan) February 11, 2026
¿qué significa la espesa niebla de esta mañana de miércoles 11 de febrero de 2026?
Significa que tenemos influencia sahariana, cabalgando y oprimiendo al alisio, como en verano. "es pa' calor" @tenerife_meteo @VickyPalmaMeteo @PontealDiaRTVC @CedresEdgar pic.twitter.com/TEAxAMOODI
Cómo afecta a la previsión del tiempo en Canarias
Para este jueves 12 de febrero, la previsión mantiene estabilidad general. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en buena parte del Archipiélago y temperaturas sin grandes cambios:
- Las Palmas de Gran Canaria: entre 17 y 22 grados
- Santa Cruz de Tenerife: entre 18 y 24 grados
El viento soplará del nordeste flojo a moderado, girando a noroeste al final del día.
Para el viernes 13 de febrero, el escenario cambia ligeramente. La Aemet advierte de probables rachas de componente norte en zonas altas y vertientes este y noroeste de las Islas de mayor relieve, especialmente durante la segunda mitad del día.
Habrá intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las Islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas podrían experimentar un ligero descenso en costas, mientras el viento se intensificará por la tarde, con posibilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres.
Una imagen poco habitual en febrero
Aunque Canarias está acostumbrada a episodios de calima, la tonalidad y densidad observadas estas mañanas han llamado la atención por su intensidad y por producirse en un mes invernal.
La combinación de influencia sahariana, debilitamiento del alisio y condiciones de estabilidad ha dejado una estampa más propia de episodios veraniegos.