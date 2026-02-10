La Reina de 16 años que cargó 300 kilos: el secreto del traje más icónico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que puedes ver hoy

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es una fábrica de sueños, pero también de proezas que rozan lo imposible. En la memoria colectiva de la isla, hay una imagen que se mantiene intacta tras más de tres décadas: la de una jovencísima Mónica Raquel Estévez desfilando bajo el peso de una leyenda. Aquella noche de 1987, en una Plaza de Toros entregada, nació un mito de la fiesta chicharrera que hoy, afortunadamente, podemos seguir visitando.
El reto físico de “Tajaraste”: 300 kilos sobre los hombros
Lo que hace que la fantasía “Tajaraste” sea el traje más recordado no es solo su belleza, sino la épica detrás de su estructura. En aquel Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la tecnología que hoy facilita el movimiento de las candidatas no existía: los trajes no tenían ruedas.
Con solo 16 años, Mónica Raquel se convirtió en la reina más joven de la historia, soportando una estructura de 300 kilogramos creada por el diseñador Leo Martínez para Almacenes El Kilo. “Al portarla con tantas ganas, alegría e ilusión, parecía que volaba”, confesó en Cope Tenerife. El traje era una oda a la identidad canaria, una “maga” rediseñada con cristales y plumas que rendía tributo al folclore tradicional tinerfeño.
El año de los récords: Roma, Celia Cruz y Dokoupil
El contexto de aquel 1987 no pudo ser más espectacular. Mientras Mónica lucía su corona, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife entraba en el Libro Guinness de los récords con los 200.000 bailadores que vibraron con Celia Cruz en una Plaza de España convertida en templo romano.
Fue también el año del polémico y hoy valorado cartel de Jiri Georg Dokoupil (autor de la escultura del “Muñeco de Nieve”). Un clima de vanguardia y éxito internacional que puso el listón muy alto para las ediciones venideras.
¿Dónde puedes ver este traje histórico hoy?
Para quienes deseen experimentar la nostalgia en primera persona, el traje de Mónica Raquel Estévez no es solo un recuerdo borroso en una cinta de vídeo. Normalmente, la fantasía “Tajaraste” preside una de las salas de la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Allí, los visitantes pueden contemplar de cerca la magnitud de una pieza que simboliza el esfuerzo puro. Es el lugar de peregrinación ideal para entender por qué, 34 años después, Mónica sigue emocionándose al recordar su proclamación.
En estos momentos, este trahje de Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el hall del Real Casino de Santa Cruz, en la plaza de la Candelaria.