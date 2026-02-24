El rey Harald V de Noruega, ingresado en Tenerife

El rey Harald V de Noruega, de 89 años, ha sido hospitalizado en en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife tras sufrir una infección acompañada de deshidratación mientras se encontraba de vacaciones privadas en la isla junto a la reina Sonia, según ha informado el Palacio Real noruego y recoge la agencia Reuters.
En un comunicado, la Casa Real ha señalado que el estado de salud del monarca es “satisfactorio dadas las circunstancias”. Harald V, que ocupa el trono desde 1991, es actualmente el jefe de Estado de Noruega y el monarca reinante de mayor edad en Europa.
El ingreso se produce apenas unos días después de que la institución difundiera una imagen con motivo de su cumpleaños, en la que el rey aparecía junto a su hijo, el príncipe heredero Haakon, y su nieta, la princesa Ingrid Alexandra, segunda en la línea de sucesión.
Relación pasada con Jeffrey Epstein
Este episodio coincide con un periodo especialmente delicado para la familia real noruega. En las últimas semanas, la princesa Mette-Marit —esposa del heredero— ha sido objeto de atención mediática por su relación pasada con el financiero Jeffrey Epstein, mientras que su hijo mayor, Marius Borg Høiby, afronta varios procesos judiciales por presuntos delitos de violación.
En este contexto, una encuesta reciente publicada por la cadena pública NRK refleja el nivel de apoyo más bajo registrado hasta ahora para la monarquía noruega: el 60% de los encuestados manifiesta su respaldo a la institución, frente al 70% que lo hacía hace apenas un mes.
En la misma consulta, el rey Harald obtiene una valoración media de 9,2 sobre 10, mientras que la reina Sonia alcanza un 8,6. El príncipe Haakon desciende de un 8,8 a un 7,9, y la princesa Mette-Marit obtiene una puntuación de 3,7, ligeramente por encima de la princesa Marta Luisa, hermana del heredero, que recibe un 3,1.