"Ni un solo río o playa a salvo: hallan microplásticos en el 100% de los entornos analizados en España"

Lo que antes era una sospecha, hoy es una certeza científica respaldada por datos: no queda un solo rincón libre de microplásticos en los ecosistemas acuáticos de España. Tras cinco años de monitorización intensiva, la Red de Seguimiento de Microplásticos (impulsada por el Proyecto LIBERA, Cruz Roja y la asociación HyT) ha lanzado una advertencia demoledora: el 100% de las 22 playas y 30 ríos muestreados presentan contaminación por estas partículas.
Radiografía de una invasión invisible de microplásticos
A través del filtrado de más de 600.000 litros de agua en arterias vitales como el Guadalquivir o el Duero, y en costas de Canarias, Baleares, Ceuta y Andalucía, los expertos han identificado al principal culpable. No son solo botellas o bolsas; el 70% de los residuos son fibras sintéticas microscópicas que se desprenden de nuestra ropa y cuerdas, seguidas de fragmentos y esferas de plástico.
La “basuraleza” que no vemos
Miguel Muñoz, coordinador de LIBERA en SEO/BirdLife, es tajante: no estamos ante un vertido aislado, sino ante una “presión constante” que asfixia la biodiversidad. Estas partículas, menores de 5 milímetros, actúan como enemigos silenciosos que ya forman parte de la cadena trófica, afectando tanto a la fauna como, potencialmente, a la salud humana.
Semáforo de alerta: La herramienta EMEA Como novedad, este estudio ha estrenado el Evaluador de Microplásticos en Ecosistemas Acuáticos (EMEA). Se trata de un sistema visual que, mediante una escala de colores, permite identificar si la presión de los plásticos en un punto concreto es baja, moderada o crítica.
- Dato clave: El problema no es que un día la presencia sea alta, sino que los datos confirman que la contaminación es persistente año tras año.
El poder de la ciencia ciudadana Este hito científico no habría sido posible sin el ejército de más de 600 voluntarios. Su trabajo de campo ha permitido construir una base de datos sin precedentes en España, demostrando que la prevención y la reducción de residuos ya no son una opción, sino una urgencia nacional para proteger nuestro patrimonio natural.