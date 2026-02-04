Catanas, machetes y terror en los minicasinos: cae la banda que asaltaba salones de juego en Tenerife

La Policía Nacional ha asestado un golpe definitivo a la delincuencia organizada en el área metropolitana. Agentes del cuerpo han logrado desarticular un peligroso grupo criminal especializado en el robo con violencia e intimidación que operaba principalmente en la zona de Los Majuelos y otros puntos estratégicos de la Isla.
La operación se ha saldado con la detención de los dos cabecillas de la banda, a quienes se les atribuye la autoría de al menos 15 hechos delictivos.
Los delincuentes habían convertido los minicasinos y salones de juego en su objetivo principal, empleando una violencia desmedida para hacerse con el botín.
Un arsenal para amedrentar a las víctimas de los minicasinos
El modus operandi del grupo destacaba por su agresividad y el uso de armas prohibidas. Según fuentes policiales, los autores accedían a los establecimientos portando cuchillos de grandes dimensiones, catanas y machetes. El objetivo era claro: reducir a los empleados y clientes mediante el terror para asegurar una huida rápida con la recaudación.
Para dificultar su identificación por parte de las cámaras de seguridad y los testigos, los miembros de la banda utilizaban máscaras, gorras, guantes y prendas con capucha.
No solo confiaban en el poder intimidatorio de sus armas, sino que no dudaban en emplear la fuerza física contra los trabajadores si estos oponían la más mínima resistencia.
Se repartían “las funciones”
La investigación ha revelado que se trataba de un grupo altamente organizado. En al menos 13 de los atracos, los detenidos utilizaron de forma coordinada un turismo y una motocicleta para escapar del lugar de los hechos.
El reparto de tareas era estricto:
- Ejecutores: Los dos detenidos principales entraban al local para perpetrar el robo.
- Vigilancia: Una tercera persona, ya identificada, realizaba labores de “agüista” en el exterior para alertar de la presencia policial.
- Huida: El uso de vehículos motorizados les permitía abandonar la zona de Los Majuelos en pocos segundos, aprovechando la conexión con las autopistas cercanas.
Ingreso inmediato en prisión
Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para los dos principales implicados. Se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación, además de pertenencia a grupo criminal.
La Policía Nacional ha aprovechado este éxito operativo para recordar la importancia de la colaboración ciudadana. Cualquier indicio o sospecha de actividad delictiva puede comunicarse de forma anónima a través de los canales oficiales, una herramienta que resulta clave para erradicar este tipo de bandas que alteran la seguridad ciudadana en las zonas comerciales y de ocio de la isla.