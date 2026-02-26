Santa Cruz activa el Plan de Emergencias por la DANA: medidas y prohibiciones a partir de medianoche

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en situación de prealerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos asociados al paso de la DANA que afecta a Canarias.
La medida entrará en vigor a partir de las 00:00 horas de este viernes, 27 de febrero de 2026, tras las últimas declaraciones de alerta por viento y fenómenos costeros emitidas para la Isla.
Medidas preventivas para evitar daños
Según el decreto firmado en la jornada de este jueves, la activación del PEMU permitirá a los servicios municipales adoptar medidas preventivas destinadas a reducir riesgos para la población y minimizar posibles daños en bienes e infraestructuras.
Entre las recomendaciones trasladadas a la ciudadanía se encuentran:
- Evitar desplazamientos innecesarios
- Extremar la precaución en caso de tener que circular
- No realizar actividades deportivas o de ocio en zonas de litoral afectadas por el oleaje
- Evitar el baño o el tránsito en áreas próximas a la costa
Riesgo por viento y estado del mar
Esta decisión se adopta en el contexto de la alerta por viento, que prevé rachas que podrían superar los 90 km/h en zonas expuestas de Tenerife, así como por la alerta por fenómenos costeros, con previsión de mar combinada superior a los cuatro metros en algunos puntos del litoral.
Llamamiento a seguir la información oficial
Desde el Ayuntamiento se insta a la población a seguir las previsiones meteorológicas y atender en todo momento a las indicaciones de las autoridades, manteniéndose informada a través de los canales oficiales mientras se mantenga esta situación de inestabilidad.