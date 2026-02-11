Santa Cruz instalará más de 240 baños, con 36 puestos solo para mujeres, para la fiesta en la calle

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través Servicios Públicos y Valoriza, presentó ayer el dispositivo especial que garantizará la limpieza en las calles durante la celebración del Carnaval. Con el objetivo de mantener la ciudad limpia, se ha planificado un dispositivo especial con 1.532 jornadas de trabajo extraordinarias, el refuerzo con 193 trabajadores y 63 vehículos y maquinaria especializada.
Igualmente, se instalarán en las principales calles un total de 141 baños, que colocará Servicios Públicos: 24 urinarios masculinos portátiles (con 4 puestos cada uno), lo que hacen un total de 96, y 5 casetas con 36 puestos convencionales pensados para mujeres, además de 3 urinarios femeninos con 3 puestos por cada uno, en la avenida Méndez Núñez. A éstos se sumarán los que instalará Fiestas: un centenar de baños químicos con casi 200 unidades y seis contenedores de baños con limpieza y seguridad en zonas clave.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “el Carnaval es uno de nuestros mayores escaparates, una seña de identidad de Santa Cruz, de la isla y de Canarias, y también para demostrar que sabemos disfrutar con responsabilidad”.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que “esta campaña refuerza el trabajo para mantener la ciudad en las mejores condiciones durante el Carnaval y devolverla a la normalidad en tiempo récord”. El objetivo es reducir cada año el número de toneladas de residuos recogidos gracias a la concienciación de los asistentes a la fiesta. En 2025 se alcanzaron las 450 toneladas de residuos recogidas.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, añadió que “trabajamos también en el uso de vasos reutilizables en quioscos y barras para tener un Carnaval más sostenible”. Por ello, se añadirán 109 contenedores a los 253 ya existentes en la zona del cuadrilátero.
Además, la Fundación Santa Cruz Sostenible, junto a Ecoembes y el Cabildo, pondrá en marcha la campaña Carnavalero de corazón, tus residuos a su contenedor, que busca fomentar la separación de residuos. Iniciativa que protagonizan los humoristas Abubukaka.