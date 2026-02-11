Santa Cruz agiliza las nuevas licencias de edificación en respuesta a la crisis habitacional

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha logrado reducir a casi la mitad los plazos para nuevas licencias de edificación en la capital, pasando de casi once meses a entorno a seis o siete meses, desde que el técnico ve el proyecto hasta que se otorga el permiso. El objetivo es que tanto propietarios como constructoras puedan ver agilizados los trámites para crear nuevas viviendas en el municipio, tanto propias como plurifamiliares, y dar respuesta a la actual crisis habitacional.
La concejala del área, Zaida González, explicó ayer que “se trabaja en reforzar el Servicio de Licencias, de Disciplina y de Personal, por lo que ahora estamos finalizando los procesos selectivos para cubrir puestos vacantes, con la intención de dar un gran acelerón al procedimiento. Para ello, también se están reforzando las relaciones con la Policía Local, a efectos de que las actas sean más ágiles y repercuta, así, en la labor de Disciplina”.
González explicó, en la presentación del presupuesto de Urbanismo para 2026, el cual asciende a 9, 7 millones, que “el Ayuntamiento sí apoya la normativa autonómica para acelerar la construcción de nueva vivienda, una norma que permite que el Colegio de Arquitectos y otro tipo de entidades puedan acceder al registro del Gobierno de Canarias para favorecer los expedientes de nueva edificación”. Por ello, indicó que “cuantas más licencias se concedan más se construirá y, en este sentido, están llegando bastantes peticiones a las que se intentan reducir los plazos”.
Por otra parte, la edil añadió que otro eje del presupuesto de su área, que en este ejercicio será “más conservador” ante la incertidumbre con los Presupuestos Generales del Estado, se centrará en avanzar en el Plan General de Ordenación (PGO). “Después de carnavales se van a empezar a mantener reuniones con los cinco distritos para ir viendo la configuración inicial y las posibles aportaciones que puedan añadirse. De momento seguimos trabajando acorde al Plan General antiguo, pero ya tenemos cuatro modificaciones en marcha”.
Al respecto, detalló que “la número uno se basará en adaptar el PGO de 2005 a la actual normativa, lo que permitirá ampliar las superficies de supermercados, por ejemplo. Otra será la adaptación de la Vía Cornisa, detrás de la avenida de Anaga, para liberar terrenos que están por encima del partido dos y La Meseta. También se seguirá con la modificación en Las Teresitas y la expropiación de la manzana de Cofeca, en Tres de Mayo, que permitirá reparcelar la zona con plazas y edificios”.