Las esculturas de Santa Cruz se resguardan por primer vez ante el Carnaval en la calle: “Podrían verse afectadas”

El Carnaval chicharrero se prepara para explosionar en la calle a partir de mañana, cuando tras el paso de la Cabalgata se enciendan las luces de los escenarios que, durante diez días, acompañarán al ritmo de la música los bailes multitudinarios, así como el transcurrir de los concursos Ritmo y Armonía o del Coso Apoteosis, que llenarán de gente y color las principales vías del centro de la capital.
No obstante, muchas esculturas y monumentos ubicados en la zona del Cuadrilátero, que se transforma cada año en el epicentro de la fiesta, sufren las consecuencias que deja a su paso esta celebración, un hecho que ha llevado al Ayuntamiento de Santa Cruz ha tener que diseñar un plan extraordinario de protección del patrimonio histórico y cultural que se ubica en este enclave del municipio.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, anuncia que “este año, por vez primera, se vallará todo el perímetro del monumento a los Caídos, en la plaza de España, con el objetivo de proteger esta obra escultórica y garantizar la seguridad, pues hay muchas partes del mismo que están a oscuras”. Al respecto, indica que “para hacer efectiva esta medida se ha destinado una partida específica para poder sacar a licitación el contrato que permitirá el vallado específico del monumento, además de la protección de otros edificios de la zona o el cubrimiento de aquellas esculturas que podrían verse afectadas por la fiesta en la calle”.
Obras de arte
En este sentido, Caraballero detalla que “piezas artísticas colocadas en el entorno de la plaza de España, como es el caso de la obra Lo llevo bien, de Julio Nieto, o el de la escultura que honra la memoria de las niñas Anna y Olivia, víctimas de la violencia vicaria, ubicada junto al parque La Gesta de la avenida Marítima, también se cubrirán con polietileno negro para preservarlas de cualquier daño que puedan sufrir a lo largo de estos días”.
Sobre la ubicación de gradas para presenciar el Coso, el próximo martes, donde una de las estructuras, a la altura del Cabildo, ha dejado oculta la obra en memoria de Anna y Olivia, la cual fue encargada por la Fundación DIARIO DE AVISOS al artista Julio Nieto y cedida a Santa Cruz, el concejal explica que “este mismo problema lo tuvimos el pasado año, pero nos vemos imposibilitados para poder mover el graderío, previsto para 900 personas, porque hacia un lado bloquearía la entrada al parking de la plaza de España y, por el otro, a la pasarela de acceso a la Feria”.
Por ello, asevera el edil, “taparemos con plástico protector esta singular obra, como se hizo en la pasada edición, para garantizar su total seguridad. Una acción que, además, se llevará a cabo con otras esculturas y vestigios patrimoniales del entorno, al igual que con otras de la plaza del Príncipe o la plaza de Las Milicias Canarias (más conocida como Orche), donde se vallará la emblemática farola central”.
Igualmente, Caraballero apunta que aparte de los vallados que ejecutará Fiestas, desde el área de Servicios Públicos, al frente de Carlos Tarife, se realizará lo propio con los accesos a los parking, como el de la plaza de España o el de la calle San Francisco”.
En esa línea, una de las quejas del concejal es que “cuando se han colocado esculturas o ejecutado infraestructuras públicas en esta zona de la ciudad no se ha pensado en el Carnaval. De ahí que se tenga que destinar un importante gasto para proteger ese entramado afectado”.