Santa Cruz sigue sin recibir ayuda del SCS para atender a ‘sintecho’

Santa Cruz tiene contabilizados, según datos aportados por el Servicio Integral de Atención a Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Santa Cruz, a unos 222 sin techo (más del 30%) que duermen o transitan por las calles de la ciudad con un diagnóstico confirmado o indicios claros de patología psíquica, derivadas por adicciones, problemas de salud mental o ambos.
El Consistorio lleva pidiendo, desde hace meses, que las administraciones competentes, entre ellas Salud Pública del Gobierno de Canarias, creen recursos específicos de ayuda a estas personas sin hogar con patologías mentales, aunque hasta la fecha no hay respuesta.
En este sentido, el concejal de Sanidad, Carlos Tarife, envió el pasado octubre una carta a la titular de Sanidad, Esther Monzón, para proponer que se implantara en Santa Cruz un proyecto novedoso, avalado por expertos canarios en Salud Mental, y además probado con éxito en Portugal, consistente en un plan de reducción de comportamientos adictivos y dependencias, mediante el cual se crearían unidades de ayuda psiquiátrica a pie de calle para atender in situ a estas personas.
No obstante, después de que Santa Cruz enviara esta misiva solicitando la colaboración del Gobierno a esta problemática, en la que el Ayuntamiento no tiene competencias, el Servicio Canario de la Salud (SCS) implantó en Las Palmas de Gran Canaria el proyecto Mejora, una iniciativa piloto similar que la reclamada por la capital tinerfeña, que tres meses después de esta petición sigue sin un pronunciamiento del Ejecutivo regional.
Al respecto, Carlos Tarife ha explicado a DIARIO DE AVISOS que “son muchas cosas las que están pasando en la zona centro de Santa Cruz con estas personas que necesitan de una atención permanente y de un tratamiento médico continuo en salud mental, ya que se están recibiendo quejas, no solo de vecinos, sino también de comerciantes y empresarios de la restauración, ante el comportamiento de usuarios con problemas mentales”.
Agravio provincial
Por ello, el edil añade que “visto que en Las Palmas sí se ha dado una rápida atención a esta problemática similar, creo que los ciudadanos de Santa Cruz tienen los mismos derechos que los de la capital vecina y, por tanto, voy a pelear para que de una vez por todas la Consejería de Sanidad ponga fecha para implantar este programa de atención a la salud mental a pie de calle también en nuestra ciudad”.
Tarife señala que aunque el Ayuntamiento tiene cubierta la atención social al sinhogarismo, siendo el municipio que más recursos destina de Canarias a dar respuesta a la problemática, a través de las Unidades Móviles de Acercamiento (UMA), el Centro Municipal de Acogida (CMA) y más recursos de ayuda, lo cierto es que “en atención sanitaria para estas personas la situación, lejos de mejorar, sigue estancada”.
“Seguimos sin noticias a todas las reuniones que ha mantenido el Ayuntamiento con otras administraciones competentes. No se nos da respuesta de qué es lo que se va a hacer ni cuándo, pero lo que no vamos a permitir es que los vecinos de Las Palmas tengan más derechos que los de Santa Cruz ante una misma problemática”, subraya el concejal capitalino.
Tarife apunta que “no estamos pidiendo nada exclusivo, sino tener los mismos servicios que Las Palmas de Gran Canaria en este asunto. Si ya está en marcha un programa de atención en calle en la capital grancanaria, lo que solicito a Sanidad es que también lo implante en Santa Cruz en el menor tiempo posible, como así lo registré en su día. Lo importante es atender a estas personas con problemas de adicciones y de salud mental y ayudarlas en su calidad de vida. Es una necesidad”.
Así es el proyecto ‘Mejora’ que está en marcha en la capital vecina
La Consejería de Sanidad puso en marcha el pasado noviembre en la capital grancanaria el proyecto Mejora, desarrollado por la Fundación Yrichen. Un programa piloto destinado a atender en la calle a personas sin techo con adicciones y problemas de salud mental, las cuales no acceden por sí solas al sistema. El modelo plantea que la atención sanitaria no espere en los centros, sino que salga con un dispositivo móvil en ayuda de los que la necesitan. El proyecto despliega a seis trabajadoras sociales itinerantes por las calles para realizar valoraciones iniciales de los usuarios y derivarlos hacia recursos asistenciales o terapéuticos de la Fundación en caso de ser necesario. Santa Cruz ha pedido lo mismo sin respuesta.
“Es un trato desigual en ambas capitales con la misma necesidad”
El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, reconoce que la situación de personas sin hogar con adicciones y problemas mentales se “agrava” en la ciudad. Por ello, pide a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que actúe ante dicha problemática de la misma manera que ha hecho en la capital grancanaria.
“He enviado una propuesta y, al margen de que implanten en Santa Cruz esta idea o la que se ha puesto en marcha en Las Palmas, solo pido respuesta para nuestra capital”, añade el edil, quien da un “tirón de orejas” a la consejera Esther Monzón porque “tiene alternativas, pero está dejando a Santa Cruz en el olvido, promoviendo un trato desigual entre ambas capitales con la misma necesidad”.