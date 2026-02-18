Vallan el lago de la Plaza de España tras numerosas caídas: “Estaba siendo utilizado por carnavaleros a modo de juego nocturno”

El lago (ahora vacío) de la plaza de España ha sido vallado para evitar males mayores. El Ayuntamiento capitalino, a través del área de Servicios Públicos, procedió hoy a ejecutar el cierre perimetral de todo el entorno, el cual se mantendrá hasta el próximo domingo, cuando finalice el Carnaval en la calle, por motivos de seguridad.
El concejal del área, Carlos Tarife, explica que esta decisión se ha tomado porque “este espacio estaba siendo utilizado por carnavaleros para grabarse en un vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales, donde a modo de juego nocturno se lanzaban por la superficie del charco utilizando el cuerpo para deslizarse, resultando ganador el que más lejos llegase. Algo que es un dispararte, aparte del riesgo que conlleva”.
Tarife añade que, por otra parte, turistas se han tropezado en el lago y se han caído, sobre todo durante el Coso celebrado el pasado martes. “Estas situaciones nos han llevado a optar por vallarlo en su totalidad, pues aunque en el vídeo la zona del juego estaba ubicada próxima al Puerto, y que inicialmente era la que íbamos a cerrar, al final y tras las caídas de turistas hemos acordado que sea todo el perímetro”.
Adiós al peligroso ‘Kamikaze’ del Carnaval
Esta intervención municipal llega tras una semana donde el pavimento de la fuente se convirtió en protagonista involuntario de las redes sociales, especialmente en TikTok. Lo que los usuarios bautizaron como el ‘Kamikaze’ del Carnaval consistía en intentar atravesar el vaso de la fuente como atajo, ignorando que el suelo se vuelve extremadamente resbaladizo al estar vacío.
Las imágenes virales mostraban caídas aparatosas y golpes secos contra el firme, provocando tanto burlas como una creciente preocupación ciudadana. “Yo me metí un macanazo que agüita papá, me sacaron la roja directa”, relataba uno de los afectados en los comentarios de las publicaciones que alertaban del peligro.
A pesar de que las caídas se habían convertido en una estampa habitual de las noches chicharreras, la gravedad de algunos golpes y el uso del espacio para juegos temerarios han obligado a las autoridades a intervenir. Con este vallado, el corazón de la Plaza de España queda blindado para evitar que el balance del Carnaval se vea empañado por un accidente grave en uno de los puntos con mayor concentración de personas de la capital.