El satélite europeo muestra el avance de una ‘pluma de polvo en suspensión’ sobre Canarias: “Podríamos tener lluvias de barro”

El popular perfil de divulgación meteorológica @Tenerife_Meteo ha compartido en redes sociales una imagen satelital en alta resolución que permite observar con claridad la influencia de la DANA que está afectando al Archipiélago durante este 26 de febrero de 2026.
La captura, obtenida a partir de datos del satélite meteorológico europeo EUMETSAT y difundida a través de la plataforma Meteologix, muestra la evolución de la atmósfera sobre Canarias en plena activación de alertas y prealertas por viento, lluvias, calima, nieve y fenómenos costeros.
Un sistema nuboso activo al este de las Islas
En la imagen se aprecia un sistema nuboso organizado al este de Canarias, entre el continente africano y el Atlántico, que corresponde al núcleo frío en altura característico de este tipo de episodios.
Desde esta zona se extienden bandas nubosas inestables que avanzan hacia el Archipiélago, afectando especialmente a las Islas orientales y extendiéndose progresivamente hacia el resto del territorio.
Intrusión de calima en altura
Otro de los elementos que destaca en la imagen es la presencia de una masa de aire cargada de polvo sahariano, visible sobre el entorno de las Islas.
Esta intrusión coincide con la prealerta por calima activa en toda Canarias, y podría provocar lluvias de barro si las precipitaciones previstas coinciden con la presencia de partículas en suspensión en la atmósfera.
Alertas activas por viento y mala mar
Este escenario se produce en un contexto marcado por las alertas por viento y fenómenos costeros que entrarán en vigor desde la madrugada del viernes 27 de febrero, cuando se prevén rachas muy fuertes de componente noreste en zonas de cumbre y vertientes expuestas de Tenerife.
Además, se espera mar combinada que podría superar los cuatro metros de altura en litorales del norte del Archipiélago, según las últimas actualizaciones meteorológicas.
Episodio de inestabilidad en Canarias
La evolución de esta DANA continuará condicionando el tiempo en las próximas horas, con previsión de viento intenso, chubascos puntuales y reducción de la visibilidad en distintos puntos de las Islas.