Tenerife pone fin a la emergencia hídrica tras nueve meses con las reservas de agua al 70%

El Cabildo de Tenerife levantará, a partir del 1 de marzo, la declaración de emergencia hídrica en la isla. Una decisión que se toma ante la situación favorable con la que en estos momentos contaría la isla, donde las reservas de agua se encuentran en la actualidad al 70%.
Así lo ha informado este jueves la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ante los medios y al término de la reunión de la mesa de seguimiento de la sequía en Tenerife, que este jueves evaluaba los datos de los últimos meses y contrastaba la evolución tras la declaración de la emergencia.
Al encuentro, celebrado en el Cabildo tinerfeño y presidido por la presidenta insular, ha asistido la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez; los alcaldes de los ayuntamientos de Icod de los Vinos, Los Silos, Puerto de la Cruz, El Sauzal, Arafo, Santa Cruz, Granadilla y Guía de Isora, y los gerentes del CIATF y Balten, Javier Davara y Ana Sánchez, respectivamente, entre otros.
La Declaración de Emergencia Hídrica en Tenerife fue decretada el 29 de mayo de 2024 durante 6 meses, habiéndo sido prorrogada hasta este febrero. El decreto incluía hasta 75 medidas orientadas a la prevención de riesgos de desabastecimiento a consecuencia de los efectos del cambio climático.
Ante la desactivación de la emergencia hídrica en la isla, la presidenta del Cabildo ha celebrado el “trabajo extraordinario” realizado por el Consejo Insular de Aguas y Baltén, gracias al que ahora se podría “garantizar” una mayor seguridad hídrica en la isla, cuyas reservas de agua están al 70%.
LAS LLUVIAS DE INVIERNO
“Podemos decir que, antes del verano, podemos estar haciendo aportaciones de más de 54.000 metros cúbicos de agua, y no solamente para el abastecimiento sino también para el campo. El invierno nos ha dejado una pluviometría que ha cambiado con respecto a los seis últimos años”, ha incidido la presidenta insular respecto a la ayuda aportada con las últimas lluvias registradas en la isla.
Ha recordado las “condiciones muy difíciles” que padecía Tenerife en mayo de 2024, cuando se declaró la emergencia hídrica y la isla llevaba “seis años padeciendo una sequía extrema”.
“Gracias a esa declaración de emergencia hídrica, que salió por unanimidad, hemos podido abordar obras muy importantes de infraestructuras, tanto de depuración como de desalación, lo que nos ha permitido hacer aportes extraordinarios de agua al sistema hídrico tinerfeño”, ha detallado.
UNA NUEVA FASE
De este modo, la isla entraría ahora en “una nueva fase”, en la que respira con mayor alivio, dejando atrás la “emergencia” sin olvidar que los problemas hídricos podrán “continuar”, por lo que el Cabildo se ha comprometido a proseguir con planificación y mejora de infaestructuras hídricas.
Según la institución insular, la declaración de emergencia hídrica en la isla ha permitido adelantar medidas estratégicas en infraestructuras –pendientes en la isla desde hace “más de diez años”– y que, una vez culminen, aportarán unos 80.000 metros cúbicos de agua adicionales al día.