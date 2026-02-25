¿Cómo conseguir las firmas de Howard Chaykin, John Higgins y David Hayter en Tenerife? Abierta la reserva de entradas

El festival Tenerife Noir ha dado el pistoletazo de salida a uno de los momentos más esperados por los aficionados al género negro y la narrativa gráfica. Desde este miércoles, ya se encuentra disponible la reserva de entradas para los cinefórum y las exclusivas sesiones de firmas que contarán con figuras de talla mundial como Howard Chaykin, John Higgins y David Hayter.
Esta undécima edición del festival se viste de gala para celebrar un doble aniversario que ha marcado la historia del noveno arte: los 40 años de ‘Watchmen’, la obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins, y ‘The Shadow: Blood & Judgment’, la pieza maestra creada por Howard Chaykin.
Encuentros exclusivos en Santa Cruz
Los días 7 y 8 de marzo, la capital tinerfeña se convertirá en el epicentro internacional del cómic y el cine. El festival ha programado dos encuentros bajo el título ‘De las viñetas a la pantalla’, donde se proyectarán películas en versión original subtitulada seguidas de una mesa-coloquio con los autores.
El sábado 7 de marzo el protagonismo será para ‘La Sombra’, mientras que el domingo 8 de marzo será el turno de ‘Watchmen’ con el sugerente debate “¿Quién vigila a los vigilantes?”. Estas sesiones son el paso previo indispensable para aquellos que deseen acceder a las cotizadas sesiones de firmas.
Cómo conseguir la firma de los autores
Las sesiones de firmas tendrán lugar en la Sala de Conferencias de CajaCanarias en Santa Cruz de Tenerife. Para garantizar una experiencia fluida, la organización ha establecido un sistema de aforo limitado con franjas horarias.
Cada asistente podrá llevar un máximo de dos ejemplares (cómics, videojuegos o Blu-rays) para ser rubricados por los autores. Es importante destacar que el acceso a las firmas está supeditado a la adquisición previa de la entrada para las proyecciones y coloquios.
Puedes adquirir las entradas para las firmas y el cineforum en este enlace.
‘Femme Fatale’: La mirada de Howard Chaykin
Como preámbulo a estos encuentros, la Fundación Cine+Cómics (calle San Clemente, 35) inaugurará el próximo 5 de marzo la exposición ‘Femme Fatale, la mirada de Howard Chaykin’. Esta muestra, comisariada por la Fundación Canaria Cine+Cómics, ofrece un recorrido profundo por la estética y la narrativa de uno de los autores más influyentes del medio.
La inauguración oficial contará con la presencia de Francisco Pomares, director de la Fundación, y Alejandro Martín, director de Tenerife Noir. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de marzo, consolidando a la isla como un referente en el cruce entre la viñeta y la gran pantalla.
Un festival de proyección internacional
La presencia de invitados como David Hayter, conocido por su trabajo en la saga ‘Metal Gear Solid’ y como guionista de ‘X-Men’, junto a los legendarios Chaykin e Higgins, sitúa a Tenerife Noir en el mapa global de los eventos de culto.
El festival cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, además del apoyo de la Universidad de La Laguna y entidades privadas como la Fundación CajaCanarias y la Fundación DISA.