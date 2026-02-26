Científicos de Involcan y del IGN descartan relación entre el terremoto de 4.1 y la actividad del Teide: “No es una actividad nueva”

Tras el sismo de magnitud 4.1 registrado este mediodía en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, el responsable de vigilancia del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Luca D’Auria, ha lanzado un mensaje de calma y claridad científica.
En declaraciones al programa Ponte al Día de Televisión Canaria, el experto ha subrayado que este evento “no es una actividad nueva para esta zona” y entra dentro de los parámetros normales del Archipiélago.
D’Auria ha sido tajante al desvincular este movimiento de la actividad registrada recientemente en el Teide. “No tiene relación con los movimientos sísmicos de las últimas semanas en el Teide”, afirmó, explicando que se trata de sismicidades totalmente diferentes: mientras la del Parque Nacional es volcánica, la del Volcán de Enmedio es puramente tectónica.
Una zona de fallas activas
El experto recordó que el canal es una zona de fallas sísmicas entre las dos islas capitalinas donde diariamente se producen terremotos de pequeña magnitud. De forma cíclica, ocurren eventos de mayor energía como el de hoy.
De hecho, D’Auria recordó antecedentes similares: en enero de 2019 se registró un sismo de magnitud parecida y, de forma más remota, en 1989 se alcanzó una magnitud de 5.3 en el mismo punto.
“Es un terremoto en la corteza como los que ocurren cada semana en esta zona, aunque la mayoría no son sentidos por la población”, explicó el responsable de Involcan, quien define estos episodios como algo “fisiológico” dentro de la dinámica geológica de las Islas.
Por su parte, el portavoz del IGN en Canarias, Eduardo Suárez, ha recordado que el canal entre Tenerife y Gran Canaria es una de las zonas más activas del Archipiélago: “De los aproximadamente 2.000 terremotos que registra Canarias al año, unos 1.000 se localizan en el área del Volcán de Enmedio”.
Suárez ha insistido en que estos movimientos “entran dentro de la normalidad” y advierte que, al tratarse de actividad tectónica, siempre es posible que se produzcan nuevas réplicas.
Réplicas del terremoto
Tras el temblor principal, el Instituto Geográfico Nacional ya ha detectado al menos una réplica de magnitud 2 a una profundidad de 4 kilómetros. Según el criterio de Involcan, es muy probable que se sigan registrando movimientos menores a lo largo del día en la misma zona del epicentro.
En este sentido, Luca D’Auria ha pedido a la ciudadanía no asustarse si se notifican nuevos sismos en las próximas horas. La actividad actual confirma que la energía se está liberando de la forma esperada tras un evento de 4.1.
Las autoridades y los centros de vigilancia mantienen el monitoreo constante, pero reiteran que se trata de un fenómeno tectónico habitual en el Volcán de Enmedio, una estructura submarina que funciona como uno de los principales motores sísmicos de Canarias.