Basilio Valladares, experto parasitólogo, sobre el primer trasplante de cara del mundo: “La paciente sufrió una picadura en Canarias”

Las declaraciones del prestigioso parasitólogo Basilio Valladares Hernández, realizadas en La Radio Canaria, han servido para desactivar la alarma generada tras conocerse que la paciente del primer trasplante de cara del mundo sufrió una grave infección después de una picadura de insecto durante una estancia en Canarias.
Valladares ha sido claro al desvincular el caso de cualquier riesgo sanitario asociado al Archipiélago. “Aquí no hay insectos que transmitan la bacteria”, explicó en la emisora pública, subrayando que no existe ningún vector local capaz de provocar una infección de ese tipo.
El experto insistió en que el origen del problema no debe buscarse en el insecto en sí, sino en la evolución posterior de la lesión. “Esa bacteria no se transmite por el insecto, sino por el aire y distintas formas. El insecto le habrá producido una roncha o, si se rascó, se le pudo infectar”, señaló, descartando así cualquier relación con enfermedades tropicales o patógenos propios de Canarias.
Las aclaraciones llegan después de que el Hospital Vall d’Hebron hiciera público que la receptora del trasplante facial, Carme, había desarrollado una sepsis tras una picadura sufrida durante unas vacaciones en las Islas en julio de 2024. La infección derivó en una necrosis severa que afectó a la cara, la boca, la lengua y varios músculos faciales, obligando a plantear una intervención extrema para salvar funciones vitales.
Primer trasplante de cara del mundo
El centro hospitalario barcelonés detalló que se trató del primer trasplante de cara del mundo con planificación 3D simultánea de donante y receptora, además de incorporar técnicas inéditas de control neurofisiológico y de perfusión. Un procedimiento “muy difícil y muy complejo” que requirió la participación de más de 100 profesionales y meses de preparación.
En este contexto, la intervención pública de Valladares cobra especial relevancia por su trayectoria científica. Natural de Tacoronte, es catedrático emérito de Parasitología de la Universidad de La Laguna, diplomado en Sanidad y especialista en Análisis Clínicos. Fue fundador y director durante más de una década del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, y ha dedicado más de 44 años a la docencia e investigación, dirigiendo más de treinta tesis doctorales y publicando numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales.
Premio Canarias de Investigación e Innovación, Valladares ha desarrollado además proyectos sanitarios en África y ha sido una de las figuras clave en la investigación de enfermedades tropicales, incluida la malaria, ámbito en el que trabajó durante años junto al investigador Manuel Elkin Patarroyo.