Tres empresas optan al concurso para mejorar el litoral de Valleseco

Un total de tres empresas de arquitectura han concurrido al concurso de ideas convocado, en diciembre de 2025, por el Ayuntamiento de Santa Cruz, en colaboración con la Autoridad Portuaria, para llevar a cabo la futura reforma del frente litoral del núcleo poblacional de Valleseco.
La Junta de Gobierno local decidió en este momento declarar la ordenación del entorno litoral y ámbito urbano del barrio costero capitalino como Proyecto Estratégico Municipal, por lo que se convocó un certamen, cuyo plazo finalizó el pasado 19 de enero, para que los equipos interesados presentasen ideas “innovadoras y rigurosas” que contribuyesen a definir el futuro Plan director con el que se pretende crear un nuevo espacio de acceso al mar a través de la unión de El Bloque y Los Charcos.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha avanzado a DIARIO DE AVISOS que la “intención es que la redacción del proyecto que resulte elegido entre las empresas presentadas, que valorará de forma anónima un jurado compuesto por técnicos municipales y de la Autoridad Portuaria, sirva de base para redactar el Plan director, que se prevé iniciar este año”.
Tarife señaló que “Valleseco necesita una propuesta integral que mejore la movilidad, renueve los espacios públicos y refuerce su relación natural con el mar y con el barranco, y esa es precisamente la finalidad del concurso”.
El proceso tendrá premios, ya que las propuestas recibirán dinero en reconocimiento del trabajo técnico realizado por la preparación de ofertas. El primer premio estará dotado con 6.000 euros y además tendrá la posibilidad de ser adjudicatario del contrato de redacción del proyecto. El segundo y tercero contarán con 5.000 y 3.000 euros.