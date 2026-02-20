Los vecinos relatan la noche de horror en Arona: “Estaba totalmente poseído”

La barriada de Cabo Blanco, en Arona, amaneció este jueves acordonada por los efectivos de la Guardia Civil, y en estado de conmoción tras el crimen ocurrido de madrugada en el Paseo de Santa Eulalia, portal número 2, donde un hombre acabó presuntamente con la vida de su hijo y agredió a su pareja.
La secuencia, iniciada con gritos en plena noche y que derivó en hasta 3 disparos por parte de la Guardia Civil y la Policía hasta acabar con el autor, dejó una escena de violencia extrema que los vecinos describen como “imposible de asimilar”.
El barrio aún no ha dormido. Muchos vecinos aseguran llevar más de 24 horas en vela tras lo ocurrido durante la madrugada. La mayoría rehusa hablar. Otros, con la voz baja, gafas de sol y el gesto desencajado, acceden a relatar a DIARIO DE AVISOS que lo vivido “se escapa de cualquier lógica”.
“Estaba fuera de sí, como si estuviera poseído. Menos mal que llegaron la Policía y la Guardia Civil; habría matado a algún vecino”, relata una residente que presenció parte de la escena. Aún visiblemente afectada, asegura que vio imágenes que “no se le van a borrar nunca” y describe lo ocurrido como “un brote psicótico incontrolado”.
Fuentes cercanas al caso señalan que la escena fue de “extrema crudeza” y que algunos de los episodios vividos durante la agresión resultaron “especialmente impactantes para quienes los presenciaron”.
RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS
Según fuentes próximas a la investigación, los hechos se desencadenaron en torno a la una de la madrugada en el interior de la vivienda, cuando el hombre habría atacado presuntamente con un machete a su hijo, de 10 años, causándole heridas de extrema gravedad que finalmente le provocaron la muerte. Las mismas fuentes apuntan a un “ensañamiento en la agresión al menor”.
Asimismo, habría atacado a su pareja, que resultó gravemente herida y sufrió la amputación de varias extremidades como consecuencia del ataque.
La investigación continúa abierta para esclarecer con precisión la secuencia y circunstancias de lo ocurrido en el interior de la vivienda.
Posteriormente, el presunto autor habría salido al exterior, aún armado, e intentando agredir a los vecinos que se acercaban al lugar de los hechos, alertados por los gritos. En ese momento coincidió con la llegada de una patrulla de la Guardia Civil. Según las mismas fuentes, el hombre arremetió contra los agentes y uno de ellos resultó herido en la espalda, teniendo que ser intervenido (en estos momentos se encuentra fuera de gravedad).
Ante el riesgo de una nueva agresión, los efectivos efectuaron hasta 3 disparos para neutralizarlo. El agresor falleció en el lugar pese a los intentos de reanimación practicados. Las circunstancias exactas de lo ocurrido dentro de la vivienda están siendo investigadas.
“Un vecino conocido“
La incredulidad es mayor porque, según coinciden varios testimonios, el presunto autor era una persona conocida en la barriada. “Lo veíamos pasear al perro, era educado, cercano”, comentan. El animal habría sido también víctima del ataque, según relatan algunos vecinos.
Durante la mañana, dos agentes de la Guardia Civil custodiaban el portal mientras otros efectivos recogían pruebas en el interior del inmueble.
Fuentes consultadas califican lo sucedido como “un caso inédito en Tenerife” por la violencia de los acontecimientos y el desenlace final.
Cabo Blanco intenta ahora asimilar lo ocurrido. La huella de lo vivido tardará en borrarse.