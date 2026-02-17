Vecinos de Santa Cruz denuncian el ‘after’ Carnaval en los aparcamientos del Marítimo: “No se puede poner un altavoz a las 6 de la mañana”

Un vídeo difundido en redes sociales por la cuenta @ruidoenlatorre ha vuelto a poner el foco en los problemas de ruido, seguridad y botellones en el centro de Santa Cruz de Tenerife, en una nueva concentración multitudinaria tras la celebración del Lunes de Carnaval en los aparcamientos del Parque Marítimo.
En la publicación, en el vídeo grabado por vecinos de la zona, se observa la presencia de cientos de personas participando en lo que los propios vecinos describen como un “after” tras el Lunes de Carnaval, con música en alto volumen y consumiendo alcohol.
El mensaje difundido en redes sociales critica directamente la actuación municipal:
“A partir de las 6 de la mañana no se puede poner un altavoz en todo el centro de Santa Cruz porque te denuncian, pero aquí puedes venir y hacer tu propio after. Esto sería impensable que sucediera por fuera de las casas de nuestros concejales”.
Un suceso que ya se repetía tras la noche del viernes de Carnaval en la calle, y que también fue denunciado por la misma cuenta de vecinos.
Peleas y asistencia sanitaria
Según indican los vecinos que remitieron las imágenes, durante el transcurso de la madrugada se produjo una pelea que requirió la intervención de una ambulancia, que acudió al lugar para atender a una de las personas implicadas, pero sin presencia policial.