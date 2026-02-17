consumo

Retiran de la venta varios disfraces infantiles de Carnaval por riesgo de asfixia

Solicitan a todos los clientes que hayan adquirido este producto en cualquiera de sus tiendas que lo devuelvan
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Aldi ha informado de la retirada de la venta de varios disfraces de Carnaval de la marca Lily & Dand por riesgo de asfixia en niños pequeños.

En concreto, la incidencia se refiere a los disfraces de piloto de carreras (racer), bombero (firefighter) y mariquita (ladybug) de las tallas 92-104. El fallo está en que puede desprenderse el cierre de velcro de estos disfraces, lo que podría suponer un riesgo de asfixia al ser ingeridos por un menor.

  1. Retiran del mercado un conocido producto de maquillaje por exceso de carbón negro
  2. Retiran del mercado dos conocidos productos de alisado capilar por riesgo para la salud

Aldi ha solicitado a todos los clientes que hayan adquirido este producto en cualquiera de sus tiendas que lo devuelvan y procederán al reembolso del importe correspondiente.

Para cualquier consulta, los consumidores pueden contactar con esta cadena de supermercados a través del teléfono 900 902 466 o mediante el formulario disponible en su página web.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas