Ni el andador la frenó: el baile de esta mujer en La Laguna que “nos ha robado el corazón a todos”

Una mujer con andador que no dudó en ponerse a bailar al ritmo de una batucada se ha convertido este domingo en una de las imágenes más tiernas de la IV Marcha Solidaria por el Día Internacional del Cáncer Infantil, celebrada este domingo en la Plaza del Cristo de La Laguna, donde decenas de personas participaron en una jornada organizada por la asociación Pequeño Valiente para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil. “Nos ha robado el corazón; esa es la actitud”, afirmaba un lector a DIARIO DE AVISOS.
Se marca unos pasos con su andador en plena marcha solidaria
En medio del ambiente festivo y acompañada por la música en directo, esta participante sorprendió a quienes asistían al evento al ponerse a bailar sin soltar su andador, dejándose llevar por el ritmo de la batucada arrancando sonrisas e incluso móviles en alto para captar el momento.
La escena, grabada por varios asistentes, se produjo durante el desarrollo de esta iniciativa, que tiene lugar desde las 10.00 horas y que ha reunido a familias, menores y colectivos sociales en apoyo a los niños y niñas que luchan contra esta enfermedad.
Una jornada para visibilizar el cáncer infantil
La IV Marcha Solidaria se enmarca en las actividades organizadas con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha destinada a sensibilizar a la sociedad sobre la realidad que afrontan los menores diagnosticados y sus familias, así como a promover iniciativas de apoyo y acompañamiento.