Vapuleo de CC, PP y PSOE a Vox en Santa Cruz por negar la violencia de género: “Va contra el Estado de derecho”

“Decepcionante y patético”. Así calificaron ayer CC, PP y PSOE el discurso defendido por Vox en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, en el que la formación ultraderecha volvió a rechazar propuestas contra la violencia de género y la igualdad de la mujer, además de exigir poner fin a la regularización masiva de inmigrantes, impulsada por el Gobierno de España, que, a su juicio, causará un efecto llamada.
El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, fue vapuleado por los portavoces municipales y hasta por el propio alcalde, José Manuel Bermúdez, tras negarse a apoyar acciones encaminadas a la mujer, que centraron parte de una sesión que tuvo su punto polémico al debatirse una moción conjunta (CC, PP y PSOE) sobre el 8-M, y que fue aprobada con el voto en contra de Vox, además de la adhesión al protocolo del Cabildo de prevención de agresiones sexuales en locales de ocio nocturno.
Gómez justificó la negación de su grupo para apoyar medidas contra la igualdad porque “solo se basan en eslóganes y no en políticas efectivas, porque la violencia es violencia, sea cual sea el sexo de la víctima. No se puede cargar la culpa colectiva ni mezclar violencia machista con igualdad, mientras se sigue sin atacar el verdadero problema de raíz”.
Al respecto, la concejala de Igualdad, Gladis de León, afirmó que “la raíz es la desigualdad y no es lógico que en lo que va de año ya van diez mujeres asesinadas y dos menores solo porque un hombre dice eres mía y por eso te mato. Es una pena que en 2026 estemos discutiendo aún en un pleno estos argumentos”.
Por su parte, la popular Carmen Pérez tildó de “decepcionante” un discurso de Vox que “no se ampara en datos reales de desigualdad laboral, oportunidades ni derechos para las mujeres, por estar anclado en una España en blanco y negro. En seguridad, libertad e igualdad para las mujeres ni un paso atrás”.
Mientras, las socialistas Patricia Hernández y Alana Chinea, criticaron a Vox por no apoyar la “situación que viven muchas mujeres y sus hijos solo porque el agresor cree que tiene el poder. El 8-M no es un día más sino un compromiso colectivo para educar y luchar contra una lacra que no se consigue con posicionamientos de este tipo”.
El regidor añadió que “cuando se trae a debate algún asunto vinculado a violencia de género o igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la postura de Vox nunca falla. La suerte es que la mayor parte de este Pleno defiende otros objetivos, mientras algunos siguen contrarios a los valores que sustentan el Estado de derecho”.
El enfado de los grupos contra Vox continuó en el orden relativo a la adhesión al protocolo del Cabildo de protección de las violencias sexuales en locales de ocio nocturno. Gómez recordó que en 2023 el Ayuntamiento encargó un estudio a la Universidad de La Laguna al respecto y celebró unas jornadas que “no se han traducido en medidas, sino que han sido un gasto de dinero público”.
La concejala del área, Gladis de León, indicó que ese estudio “fue una inversión, no un gasto, para defender a la mujer, pues las conclusiones del análisis, en el que participaron 30 empresarios, nos sirven para definir acciones en las que muchos locales ya están involucrados y que van a continuar”.
Patricia Hernández alegó que “no se puede coger el rábano por las hojas y aunque hay que seguir implementando acciones. como iluminar mejor las zonas de ocio o más formación en prevención, el protocolo es para defender a la mujer de este tipo de violencia sexual. Es patético que intente (en relación a Vox) arrimar el ascua a su sardina”.
Asimismo, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, reprochó a Vox que “si considera que este Ayuntamiento malversa fondos, denuncie donde ya sabe, pero no continúe con un discurso sin sentido que solo le da gasolina al Peugeot de los cuatro”.
Otro tema que volvió a caldear el pleno se centró en la moción de Vox contra la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes impulsada por el Consejo de Ministros. Su portavoz, Alejandro Gómez, señaló que este tipo de medidas generan “un efecto de llamada permanente, un incremento de la inseguridad y una tensión en los servicios de la ciudadanía”.
Inmigración
Desde el PSOE y CC, Patricia Hernández y José Alberto Díaz Estébanez, respectivamente, acusaron a Vox de promover “discursos racistas” en base a mensajes de odio y miedo”, por lo que subrayaron sentir “vergüenza ajena” por lo que estaban escuchando.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, también criticó el argumento de Vox, cuando “más de dos tercios de las personas sujetas a este proceso son de Latinoamérica y llevan muchos años viviendo aquí. Ustedes quieren meter en un avión a venezolanos, peruanos o colombianos y devolverlos a sus países, al igual que a los que llegan en cayucos”. No obstante, consideró que “el Gobierno central y Europa han hecho mal abriendo una regularización masiva, pues puede ser una llamada a la ilegalidad. El Estado debe de mirar con lupa los antecedentes penales de los inmigrantes antes de concederles la nacionalidad para que no se puedan colar quinquis”.
Mientras, la portavoz del PP, Zaida González, ofreció a Vox un acuerdo para apoyar la moción si la centraba solo en el rechazo a la regularización masiva. Guante que rechazó recoger Gómez.