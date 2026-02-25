sociedad

La visita del Papa León XIV a Tenerife “será un hito sin precedentes”: la Diócesis Nivariense celebra la confirmación oficial

La Santa Sede confirma el viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio. El obispo Eloy Santiago celebra que se cumpla un "anhelo compartido por generaciones"
Día histórico para la comunidad católica de Canarias. La Secretaría de Estado del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han confirmado oficialmente este miércoles, 25 de febrero, que el Papa León XIV realizará un viaje apostólico a España entre el 6 y el 12 de junio. La visita responde a la invitación formal realizada tanto por la Iglesia española como por el Rey Felipe VI.

Aunque la agenda definitiva se encuentra en proceso de trabajo, la Santa Sede ya ha incluido en el itinerario previsto a las archidiócesis de Madrid y Barcelona, junto a las dos sedes del Archipiélago: la Diócesis de Canarias y la Diócesis Nivariense .

Un anhelo de 6 siglos

La noticia ha sido recibida con enorme júbilo en Tenerife. El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, Eloy Santiago, ha calificado la confirmación como un momento de “gracia y renovación espiritual” que quedará marcado en los anales de la historia regional.

“La posibilidad de recibir al Sucesor de Pedro en nuestras Islas —un anhelo compartido por generaciones a lo largo de más de seis siglos de presencia eclesial en Canarias— se acerca ahora de manera real y palpable”, ha señalado el prelado nivariense tras conocerse el comunicado del Vaticano.

Hito histórico en Canarias

A diferencia de otros viajes pontificios a España, esta visita incluirá escalas en Tenerife y Gran Canaria, lo que supone, en palabras de Eloy Santiago, un “hito sin precedentes” para toda la comunidad canaria.

El obispo ha destacado que los fieles de las Islas están llamados a ser “testigos directos” de un encuentro que supone el punto de inicio de una compleja maquinaria de preparativos logísticos y eclesiásticos.

En los próximos meses se detallará el programa oficial del Pontífice en las Islas, que promete movilizar a miles de personas de todo el Archipiélago para recibir, por primera vez en la historia, la visita de León XIV.

