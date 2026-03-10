De Elizabeth Taylor a Matt Damon: el secreto del Hotel Mencey que cumple 75 años en Santa Cruz

El próximo 19 de marzo, Santa Cruz de Tenerife se vestirá de gala. El Hotel Mencey, auténtico epicentro de la vida social y política de la isla, cumple 75 años de actividad. Consolidado como el único hotel de cinco estrellas de la capital, este Bien de Interés Cultural celebra casi ocho décadas de elegancia atemporal y servicio de excelencia.
Un imán para las estrellas de Hollywood
Si las paredes del Mencey hablasen, contarían los secretos mejor guardados del siglo XX y XXI. Por sus pasillos de estilo neocolonial han desfilado figuras de la talla de Joan Miró y Camilo José Cela, pero fue su vínculo con el cine lo que forjó su leyenda internacional.
Iconos de la época dorada de Hollywood como Richard Burton, Elizabeth Taylor y Sofía Loren eligieron este enclave junto al parque García Sanabria como su refugio en la isla. Una estela que ha llegado hasta nuestros días con la estancia de actores como Matt Damon, demostrando que el “Gran Hotel” sigue siendo el preferido de la élite mundial.
Una experiencia inmersiva: regreso a los años 50
Para conmemorar esta efeméride, el hotel ha diseñado una celebración que mira directamente a sus orígenes. El 19 de marzo, el establecimiento se transformará para recuperar el espíritu con el que abrió sus puertas por primera vez.
La gran sorpresa para los visitantes llegará entre los días 20 y 29 de marzo: el hotel habilitará una habitación recreada fielmente con la estética de los años 50. En esta cápsula del tiempo, huéspedes y visitantes podrán descubrir cómo era la experiencia del lujo original, rodeados de máquinas de escribir, cámaras analógicas y mobiliario retro.
El equilibrio entre legado y vanguardia
Propiedad del Cabildo de Tenerife, el Mencey supo renovarse en 2011 de la mano del Grupo Iberostar. Aquella reforma modernizó sus 261 habitaciones, pero mantuvo intactas las joyas arquitectónicas del edificio, como sus famosas lámparas de araña y sus jardines históricos.
“Hablar del Mencey es hablar de la memoria colectiva de Santa Cruz”, destaca Alejandro Santos, director regional de Iberostar. Por su parte, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, subraya el papel del hotel como referente del turismo de negocios y lifestyle, calificándolo como un “icono del destino que combina patrimonio y proyección internacional”.
La gastronomía también juega un papel clave en este aniversario, con propuestas como el restaurante ‘Papa Negra’ o el nuevo ‘Colmado 1917’, que refuerzan el compromiso del hotel con el producto local tinerfeño, cerrando un círculo de 75 años donde la tradición y la innovación se dan la mano.