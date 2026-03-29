Vallehermoso ordena el caos: así se entrará y saldrá ahora de la presa de La Encantadora

La estampa de la presa de La Encantadora rebosante de agua tras los recientes episodios de lluvias es, sin duda, uno de los mayores reclamos visuales de La Gomera en este momento. Sin embargo, la belleza del paraje ha traído consigo un reto logístico importante. Ante la elevada afluencia de visitantes prevista para las próximas jornadas, el Ayuntamiento de Vallehermoso, en estrecha coordinación con el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, ha tomado una decisión drástica para garantizar la seguridad: el establecimiento de un sistema de acceso en un único sentido.
Nuevo circuito de tráfico en la presa de La Encantadora
El objetivo principal de esta medida es ordenar la circulación en un enclave natural que, por sus características orográficas, cuenta con una capacidad limitada. Históricamente, la acumulación de vehículos en los márgenes de la vía de acceso a la presa de La Encantadora ha generado situaciones de riesgo e incidencias de tráfico que bloqueaban el paso de servicios de emergencia.
Con el nuevo sistema, se establece una ruta de entrada y otra de salida diferenciadas, eliminando el doble sentido en los tramos más estrechos. Según ha informado el consistorio en nota de prensa, esta medida busca “prevenir incidencias derivadas de la excesiva concentración de personas y vehículos”, especialmente en días festivos o fines de semana donde el “efecto llamada” de las presas llenas multiplica el número de excursionistas.
Seguridad tras las lluvias: Zonas de riesgo e inestabilidad
Visitar la presa de La Encantadora tras las lluvias requiere algo más que paciencia con el tráfico; requiere prudencia. El Ayuntamiento de Vallehermoso ha hecho un llamamiento especial a la colaboración ciudadana. Se insta a los visitantes a respetar escrupulosamente la señalización provisional y las indicaciones del personal de seguridad o voluntarios.
Un punto crítico señalado por las autoridades es la estabilidad del terreno. Las lluvias recientes, aunque beneficiosas para los cauces, pueden haber generado inestabilidad en taludes y senderos no habilitados. Por ello, se recuerda la importancia vital de no acceder a zonas restringidas ni a aquellas áreas que presenten signos de desprendimientos o barro acumulado. La seguridad de las personas debe prevalecer sobre la búsqueda de la “fotografía perfecta”.
Colaboración ciudadana para preservar el entorno
Vallehermoso apela al civismo de vecinos y turistas. Además de cumplir con el nuevo sentido de circulación, se recomienda:
- Evitar las aglomeraciones en las zonas de miradores y coronación de la presa.
- Aparcar únicamente en las zonas habilitadas para no entorpecer el flujo del nuevo circuito de sentido único.
- Extremar la precaución al caminar por el entorno de la presa de La Encantadora, ya que las superficies pueden estar resbaladizas.
Este enclave es uno de los pulmones recreativos de La Gomera y un motor económico para los comercios locales de Vallehermoso. Mantenerlo accesible y seguro durante estos días de máxima afluencia depende del respeto a estas nuevas normas de movilidad. El Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento seguirán monitorizando la situación para realizar ajustes en el acceso si la presión de visitantes así lo requiere.