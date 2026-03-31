Accidente en la TF-5: una conductora atrapada tras dar varias vueltas de campana en Los Rodeos

Este martes ha sido un día de intensa actividad para el Consorcio de Bomberos de Tenerife, que ha tenido que desplegar efectivos en diversos puntos de la geografía insular para atender desde accidentes de tráfico de gravedad hasta rescates de montaña y daños provocados por las fuertes rachas de viento. El incidente más destacado se produjo a primera hora de la mañana en la autopista del Norte, donde la circulación se vio seriamente afectada.
Accidente en la TF-5: atrapada tras dar vueltas de campana
Sobre las 8:20 horas, la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112 activó a los efectivos del parque de La Laguna por un aparatoso accidente de tráfico en la TF-5, a la altura de Los Rodeos. Según los informes preliminares, un vehículo perdió el control, dio varias vueltas de campana y acabó impactando contra otro coche que circulaba por la vía.
Como consecuencia del choque, una conductora quedó atrapada en el interior del habitáculo. Los bomberos tuvieron que emplear herramientas de excarcelación para liberarla a través de la puerta delantera. En el lugar intervinieron también la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se encargó de la asistencia sanitaria de la afectada. El siniestro generó importantes retenciones en la principal arteria del norte de Tenerife en plena hora punta.
Rescates de montaña: búsqueda nocturna en Los Realejos
La actividad no cesó durante la tarde. Pasadas las 19:15 horas, bomberos del parque de La Orotava fueron requeridos para un rescate en la zona de Piedra de los Pastores, en el municipio de Los Realejos. Un senderista se había desorientado mientras realizaba una ruta, quedando perdido al caer la noche.
Los efectivos iniciaron un dispositivo de búsqueda y rastreo por el escarpado terreno hasta que lograron localizar al afectado. Tras comprobar que se encontraba en buen estado, le proporcionaron ropa de abrigo y lo acompañaron hasta su domicilio en el Puerto de la Cruz. En esta intervención colaboró estrechamente la Policía Local de Los Realejos.
Horas antes, sobre las 12:50 horas, el parque de Guía de Isora también tuvo que actuar en la ruta de Arguayo, en Santiago del Teide. En este caso, un senderista sufrió una caída que le provocó una lesión incapacitante. En colaboración con los bomberos voluntarios de Santiago del Teide, el herido fue porteado y transferido a una ambulancia del SUC.
El viento causa estragos en Santiago del Teide y Granadilla
Además de los accidentes y rescates, el clima ha jugado una mala pasada en el sur y oeste de la isla. Las fuertes rachas de viento registradas durante este martes obligaron a los bomberos a intervenir en varios incidentes por riesgo de desprendimiento.
En Santiago del Teide, los efectivos tuvieron que retirar un árbol de grandes dimensiones que había caído sobre la vía, obstaculizando el paso. Por su parte, en Granadilla de Abona, se registraron dos avisos significativos: el desprendimiento de un letrero comercial y el riesgo inminente de caída de unas planchas metálicas situadas en la azotea de un edificio, lo que obligó a los bomberos a asegurar la estructura para evitar daños personales.
Esta sucesión de sucesos pone de manifiesto, una vez más, la importancia de la rápida coordinación de los servicios de emergencia en Tenerife, que en apenas 12 horas han tenido que gestionar escenarios de alta complejidad en puntos tan distantes como Los Rodeos y Santiago del Teide.