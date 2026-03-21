La borrasca Therese deja 33 cancelaciones y desvíos: última hora de los aeropuertos de Canarias

La borrasca Therese sigue impactando en el tráfico aéreo de Canarias este sábado, 21 de marzo de 2026. Según el último balance de AENA, se han registrado 33 cancelaciones y siete desvíos de vuelos, con especial incidencia en los aeropuertos de la provincia occidental.
El Aeropuerto de La Palma (SPC) concentra buena parte de las afectaciones, con 17 cancelaciones con origen en Tenerife Norte (TFN), además de cancelaciones desde Gran Canaria (LPA), Tenerife Sur (TFS), Madrid, Düsseldorf, Faro o Basilea.
También se han producido varios desvíos de vuelos internacionales en La Palma. Entre ellos, conexiones desde Oporto y Berlín, que regresaron a su origen, así como vuelos desde Frankfurt, Stuttgart y Hamburgo, desviados a otros aeropuertos como Faro o Lanzarote.
En el Aeropuerto de El Hierro (VDE) se han contabilizado cinco cancelaciones, de las cuales cuatro tenían origen en Tenerife Norte y una en Gran Canaria.
Por su parte, en el Aeropuerto de Fuerteventura (FUE) se ha registrado al menos un desvío de un vuelo procedente de Londres-Gatwick (LGW), que ha sido redirigido al aeropuerto de Lanzarote (ACE).